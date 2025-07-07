Без Сыча и Адамюка. Карпаты объявили заявку на сборы в Австрии

Львовские «Карпаты» объявили список футболистов, которые отправятся на учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Главный тренер Владислав Лупашко сформировал заявку из 26-ти спортсменов.

В перечень футболистов из-за травмы не попали Тимур Стецьков и Алексей Сыч. Также на сборы в Австрию не поедет Владимир Адамюк.

Собрание львовского клуба в Австрии продлится с 7 по 25 июля. На подопечных Лупашко будет ждать пять контрольных поединков.

Заявка «Карпат» на сборы в Австрии:

Вратари: Яков Кинарейкин, Андрей Клищук, Назар Домчак, Артем Колесник

Защитники: Павел Полегенько, Владислав Бабогло, Жан Педрозу, Денис Мирошниченко, Николай Киричок, Андрей Чеберинчак, Владислав Цимбалистый, Юрий Кокодиняк

Полузащитники: Амбросий Чачуа, Илья Квасница, Олег Федор, Владислав Клименко, Ярослав Карабин, Патрисио Танда, Пабло Альварес, Ян Костенко, Артур Шах, Бруниньо, Андрей Ивасий, Луис Яно

Нападающие: Игорь Краснопир, Игорь Невес