Без Сыча и Адамюка. Карпаты объявили заявку на сборы в Австрии
Владислав Лупашко сделает свой выбор
Львовские «Карпаты» объявили список футболистов, которые отправятся на учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Главный тренер Владислав Лупашко сформировал заявку из 26-ти спортсменов.
В перечень футболистов из-за травмы не попали Тимур Стецьков и Алексей Сыч. Также на сборы в Австрию не поедет Владимир Адамюк.
Собрание львовского клуба в Австрии продлится с 7 по 25 июля. На подопечных Лупашко будет ждать пять контрольных поединков.
Заявка «Карпат» на сборы в Австрии:
Вратари: Яков Кинарейкин, Андрей Клищук, Назар Домчак, Артем Колесник
Защитники: Павел Полегенько, Владислав Бабогло, Жан Педрозу, Денис Мирошниченко, Николай Киричок, Андрей Чеберинчак, Владислав Цимбалистый, Юрий Кокодиняк
Полузащитники: Амбросий Чачуа, Илья Квасница, Олег Федор, Владислав Клименко, Ярослав Карабин, Патрисио Танда, Пабло Альварес, Ян Костенко, Артур Шах, Бруниньо, Андрей Ивасий, Луис Яно
Нападающие: Игорь Краснопир, Игорь Невес
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