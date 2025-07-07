Известно, какой клуб заработал больше всех в УПЛ в 2024. Он может исчезнуть

Обнародован клуб, который получил наибольший доход за прошлый год Украинской премьер-лиги.

По информации источника, чистый доход полтавской «Ворсклы» за прошлый год в УПЛ составил 242,8 тысяч долларов, что является рекордной цифрой среди всех участников сезона УПЛ 2024/25.

По итогам прошлого сезона УПЛ «Ворскла» вылетела из элиты украинского футбола. Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем руководство полтавчан рассматривает приостановку выступлений на профессиональном уровне. Отмечается, что «Ворсклу» ждет массовая распродажа футболистов, что может несколько улучшить ситуацию.