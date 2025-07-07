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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 20:59 |
1654
0

Известно, какой клуб заработал больше всех в УПЛ в 2024. Он может исчезнуть

Чистая прибыль «Ворсклы» составила 242,8 тысяч долларов

07 июля 2025, 20:59 |
1654
0
Известно, какой клуб заработал больше всех в УПЛ в 2024. Он может исчезнуть
УПЛ. Ворскла

Обнародован клуб, который получил наибольший доход за прошлый год Украинской премьер-лиги.

По информации источника, чистый доход полтавской «Ворсклы» за прошлый год в УПЛ составил 242,8 тысяч долларов, что является рекордной цифрой среди всех участников сезона УПЛ 2024/25.

По итогам прошлого сезона УПЛ «Ворскла» вылетела из элиты украинского футбола. Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем руководство полтавчан рассматривает приостановку выступлений на профессиональном уровне. Отмечается, что «Ворсклу» ждет массовая распродажа футболистов, что может несколько улучшить ситуацию.

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финансы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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