Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата

Вчера, 1 июня, состоялся ответный стыковой матч между «Ворсклой» и «Кудровкой», по итогам которого стало ясно, что спустя 30 лет «Ворскла», которая становилась обладателем Кубка Украины, покидает элитный дивизион.

По информации известного украинского журналиста Владимира Зверова, из-за финансовых проблем руководство полтавчан рассматривает приостановку выступлений на профессиональном уровне. Отмечается, что «Ворсклу» ждет массовая распродажа футболистов, что может несколько улучшить ситуацию.

Недавно «Ворскла» получила уже третий трансферный бан.