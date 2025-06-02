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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 22:44 | Обновлено 02 июня 2025, 23:26
2396
5

Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата

«Ворскла» может так и не стартовать в Первой лиге в следующем сезоне

02 июня 2025, 22:44 | Обновлено 02 июня 2025, 23:26
2396
5
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
ФК Ворскла

Вчера, 1 июня, состоялся ответный стыковой матч между «Ворсклой» и «Кудровкой», по итогам которого стало ясно, что спустя 30 лет «Ворскла», которая становилась обладателем Кубка Украины, покидает элитный дивизион.

По информации известного украинского журналиста Владимира Зверова, из-за финансовых проблем руководство полтавчан рассматривает приостановку выступлений на профессиональном уровне. Отмечается, что «Ворсклу» ждет массовая распродажа футболистов, что может несколько улучшить ситуацию.

Недавно «Ворскла» получила уже третий трансферный бан.

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Александр Зверев Ворскла Полтава Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 5
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Artem_Ponomar
сумно що більшість команд які вилітають з УПЛ призупиняють своє існування, таким чином чемпіонат не може нормально розвиватися
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0
mini.f
Так всегда происходит с командами, которые содержат бандиты или мафиозные структуры. С появлением Жеваго все шло к этому... Такая-же судьба ждет и Ингулец, Черноморец( как не странно), и много других клубов, которые существуют на криминальные деньги.
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0
Mark4854590
Буде дуже прикро, якщо ще й Ворскла зникне. У нас вже майже не залишилось клубів з давньою та безперервною історією без перейменувань та додавань цифр у назву(
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0
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