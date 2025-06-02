Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
«Ворскла» может так и не стартовать в Первой лиге в следующем сезоне
Вчера, 1 июня, состоялся ответный стыковой матч между «Ворсклой» и «Кудровкой», по итогам которого стало ясно, что спустя 30 лет «Ворскла», которая становилась обладателем Кубка Украины, покидает элитный дивизион.
По информации известного украинского журналиста Владимира Зверова, из-за финансовых проблем руководство полтавчан рассматривает приостановку выступлений на профессиональном уровне. Отмечается, что «Ворсклу» ждет массовая распродажа футболистов, что может несколько улучшить ситуацию.
Недавно «Ворскла» получила уже третий трансферный бан.
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