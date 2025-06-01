Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу

Многие украинские болельщики лишь несколько дней назад услышали о таком участнике Первой лиги, как футбольный клуб «Кудровка» из Черниговской области, и это вообще неудивительно, ведь еще несколько лет назад этот коллектив участвовал в соревнованиях на любительском уровне. Но вдруг команда Василия Баранова завершила эту кампанию на четвертом месте второго по силе дивизиона страны, а значит, получила право на участие в переходных матчах.

Соперник, впрочем, для потенциальных дебютантов «элитного» дивизиона был явно не из простых – полтавская «Ворскла», которая финишировала на тринадцатой строчке Премьер-лиги. И первый матч в этой серии из двух поединков команда Юрия Максимова выиграла, можно сказать, что на опыте несколькими днями ранее. Еще и на чужом поле, хотя это и не играет слишком большой роли в современном футболе, как это было раньше. Однако психологическое и преимущество по счету (2:1) «зелено-белые» все же сумели получить в ожесточенной борьбе, и перед домашним матчем-ответом им это должно было показаться хорошим достижением.

А с такими стартовыми минутами, как продемонстрировала «Ворскла» в этой игре – тем более. Не отпускали соперников далеко от их штрафной и постоянно грузили мяч внутрь. Без конкретных угроз, правда, и это сыграло злую шутку с хозяевами в дальнейшем. Потому что на девятой минуте грубо на левом фланге обороны ошибся Скляр при передаче назад, подарил возможность Легостаеву затем забросить мяч в центр штрафной на Литовченко, а тот быстро в два касания головой перебросил Исенко.

Этот гол в итоге сыграл очень злую шутку с «Ворсклой», хотя развитие событий в матче в целом не указывало на то, что у полтавчан должны быть проблемы с забитыми голами. Под тридцать выстрелов по чужим воротам нанесла в целом команда Максимова, тотальное преимущество по угловым и в контроле мяча на чужой половине. А все ради чего?

Ради того, чтобы мы в очередном матче подряд удивлялись, как это у полтавчан получается создавать для себя отличные возможности для голов, но в итоге ограничиваться либо их незначительным количеством, либо вообще не распечатывать чужие ворота. Все моменты с участием тех же Салабая, Кане, Павлюка и остальных игроков хозяев перечислять нет никакого смысла. Там были попадания и в штанги, и в перекладину прилетал мяч от Ндукве, но счет на табло не менялся.

И здесь мы возвращаемся к контексту двухматчевого противостояния. А там была ничья по сумме двух матчей. Это перевело игру сначала в овертаймы – и там «Ворскла» тоже имела преимущество в атаке над соперниками, но упускала голевые возможности, однако уже со значительно меньшей интенсивностью, а затем мы дотянули и до серии пенальти.

Это был реальный шанс для Баранова вырвать свое право на большой футбольный праздник, потому что в игровое время «Кудровка» была близка к тому, чтобы вообще остаться ни с чем. Да и в футбольной лотерее, будем откровенны, у «Ворсклы» опыта должно было быть хоть отбавляй. Но не у Иеде, Кане и в конце концов даже Скляра, которые промахнулись на третьем, четвертом и шестом ударах соответственно. Исенко и перекладина над его головой справились только с выстрелами Сторчоуса и Скрдюка соответственно. А значит, никакого дерби Полтавы в следующем сезоне УПЛ не будет.

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Ворскла» – «Кудровка» – 0:1 (первый матч – 2:1) (3:4 – пен.)

Голы: Литовченко, 9

Предупреждения: Малыш, 67, Кане, 76, Бацула, 85, Скляр, 110 – Сторчоус, 68

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Павлюк, Малыш, Пердута – Челядин (Е. Пасич, 74), Скляр – Салабай, Кулач (Иеде, 61), Кане – Ндукве.

«Кудровка»: Лепка – Мельничук, Сердюк, Потомков, Мачелюк – Думанюк, Вечурко (Шершень, 91) – Рогозинский (Свитюха, 70, Тузенко, 91), Литовченко (Сторчоус, 42), Козак (Андрущенко, 70) – Легостаев.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 27 (11) – 8 (4)

Угловые: 9 – 0

Оффсайды: 2 – 1.

ВОРСКЛА – КУДРОВКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C