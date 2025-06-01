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Премьер-лига
Ворскла
01.06.2025 13:00 – FT 0 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 16:22 | Обновлено 01 июня 2025, 17:27
7225
79

Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу

Четвертая команда второго по силе дивизиона оказалась сильнее в серии пенальти

01 июня 2025, 16:22 | Обновлено 01 июня 2025, 17:27
7225
79
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
УПЛ

Многие украинские болельщики лишь несколько дней назад услышали о таком участнике Первой лиги, как футбольный клуб «Кудровка» из Черниговской области, и это вообще неудивительно, ведь еще несколько лет назад этот коллектив участвовал в соревнованиях на любительском уровне. Но вдруг команда Василия Баранова завершила эту кампанию на четвертом месте второго по силе дивизиона страны, а значит, получила право на участие в переходных матчах.

Соперник, впрочем, для потенциальных дебютантов «элитного» дивизиона был явно не из простых – полтавская «Ворскла», которая финишировала на тринадцатой строчке Премьер-лиги. И первый матч в этой серии из двух поединков команда Юрия Максимова выиграла, можно сказать, что на опыте несколькими днями ранее. Еще и на чужом поле, хотя это и не играет слишком большой роли в современном футболе, как это было раньше. Однако психологическое и преимущество по счету (2:1) «зелено-белые» все же сумели получить в ожесточенной борьбе, и перед домашним матчем-ответом им это должно было показаться хорошим достижением.

А с такими стартовыми минутами, как продемонстрировала «Ворскла» в этой игре – тем более. Не отпускали соперников далеко от их штрафной и постоянно грузили мяч внутрь. Без конкретных угроз, правда, и это сыграло злую шутку с хозяевами в дальнейшем. Потому что на девятой минуте грубо на левом фланге обороны ошибся Скляр при передаче назад, подарил возможность Легостаеву затем забросить мяч в центр штрафной на Литовченко, а тот быстро в два касания головой перебросил Исенко.

Этот гол в итоге сыграл очень злую шутку с «Ворсклой», хотя развитие событий в матче в целом не указывало на то, что у полтавчан должны быть проблемы с забитыми голами. Под тридцать выстрелов по чужим воротам нанесла в целом команда Максимова, тотальное преимущество по угловым и в контроле мяча на чужой половине. А все ради чего?

Ради того, чтобы мы в очередном матче подряд удивлялись, как это у полтавчан получается создавать для себя отличные возможности для голов, но в итоге ограничиваться либо их незначительным количеством, либо вообще не распечатывать чужие ворота. Все моменты с участием тех же Салабая, Кане, Павлюка и остальных игроков хозяев перечислять нет никакого смысла. Там были попадания и в штанги, и в перекладину прилетал мяч от Ндукве, но счет на табло не менялся.

И здесь мы возвращаемся к контексту двухматчевого противостояния. А там была ничья по сумме двух матчей. Это перевело игру сначала в овертаймы – и там «Ворскла» тоже имела преимущество в атаке над соперниками, но упускала голевые возможности, однако уже со значительно меньшей интенсивностью, а затем мы дотянули и до серии пенальти.

Это был реальный шанс для Баранова вырвать свое право на большой футбольный праздник, потому что в игровое время «Кудровка» была близка к тому, чтобы вообще остаться ни с чем. Да и в футбольной лотерее, будем откровенны, у «Ворсклы» опыта должно было быть хоть отбавляй. Но не у Иеде, Кане и в конце концов даже Скляра, которые промахнулись на третьем, четвертом и шестом ударах соответственно. Исенко и перекладина над его головой справились только с выстрелами Сторчоуса и Скрдюка соответственно. А значит, никакого дерби Полтавы в следующем сезоне УПЛ не будет.

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Ворскла» – «Кудровка» – 0:1 (первый матч – 2:1) (3:4 – пен.)

Голы: Литовченко, 9

Предупреждения: Малыш, 67, Кане, 76, Бацула, 85, Скляр, 110 – Сторчоус, 68

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Павлюк, Малыш, Пердута – Челядин (Е. Пасич, 74), Скляр – Салабай, Кулач (Иеде, 61), Кане – Ндукве.

«Кудровка»: Лепка – Мельничук, Сердюк, Потомков, Мачелюк – Думанюк, Вечурко (Шершень, 91) – Рогозинский (Свитюха, 70, Тузенко, 91), Литовченко (Сторчоус, 42), Козак (Андрущенко, 70) – Легостаев.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 27 (11) – 8 (4)
Угловые: 9 – 0
Оффсайды: 2 – 1.

ВОРСКЛА – КУДРОВКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава переходные матчи Кудровка отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 79
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BekXan
Вітання Кудрівка.
Хлопці заслужили своїм бажанням!!
По Ворсклі все закономірно ,борги в півроку,ганебне ставлення керівників клубу до команди і вболівальників дало про себе знати.Ці покидьки топили команду не один сезон.Весь менеджмент всю ланку виганяти нафіг бо вони взагалі знищать клуб.Лисак і бомж офіс такої біди наробили ще з часів Васі Сачко.Цих контрацептивів потрібно до кримінальної відповідальності і провести тотальний аудит клубу.Поки ще можливо.
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+17
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT
Мне в этой ситуации жалко только Максимова. Но думаю он без работы не останется. Ворскла в первом матче могла спокойно забивать 4-5 мячей и закрывать игру. А так... Интересная компашка в Первой Лиге будет. Ворскла,Ингулец,Черноморец... Туда бы Шахтёр ещё,но с этим надо подождать)
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+14
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AleksDnipro
То таке. Немає нічого кращого, ніж палящі болота сьогодні 
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+13
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_C0
Ковалівка, Щасливе... Тепер к
Кудрівка. Третє село в УПЛ
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+10
Показать Скрыть 5 ответов
kluchka_vova
ну що догрались.. позорники.. так вам і треба.. вітаю кудрівку.. молодці
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+8
Jorko
"Кудрівку" з перемогою! В УПЛ Полтаву  буде представляти СК "Полтава".
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+8
roman75zpr
Вот так и узнаешь разные населённые пункты страны) Пришлось погуглить, хоть где это село находиться) Черниговская область. Ну и отлично! Должны быть разные регионы. А полтавским болельщикам не так обидно, у них произошла рокировка в УПЛ 
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Ось вам і Кудрівка. Включив на серію пенальті, на Максимова боляче було дивитися. Трішки і сумно, що така команда як Ворскла вилітає, вперше, до речі. Але ж і Кудрівка певно, заслуговує на цей вихід.
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+8
Burevestnik
на цьому сайті в 14:45 Шуховцев говорив,
шо матч ПСЖ-Інтер був нудний.
Друге діло матч Ворскла-Кудрівка!!!
село засандалило міським по самі помідори.
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+8
Viktor Shuper
ох і дніща, як можна було першу гру 2:1 без особливих проблем виграти, а другу так всрати як фанєра?
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+7
😸
Браво Кудрівка
Вболівав за вас
Супер!
Ворскла буде тренуватися на Минаї та Чорноморці Позорники!
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
Andrews Omelchenko
Ганьба менеджменту клубу. Ну що Лисак, аплодую. Натомість стадіон за командою. Перемога
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+4
WildeKater
Ворсклі буде корисно
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Вячеслав Федак
Вітаю.Тільки,що вони там будуть робити?Інфраструктури нема, уболівальників практично теж.Таке собі...
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+4
Vitason
Молодці хлопці,моя рідна Чернігівщина!!
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+4
Егор Коваленко
давно пора было им там оказаться
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+4
igor shmuylo
ворскла с такой игрой будет в 1 лиге на вечно . она не выйдет в  в высшый дивизон
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+3
Shturmgewehr
Де хоч та Кудрівка є?
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
zzg77
Дуже радий за Кудрівку! Не можу забути, як Ворскла зливала матчі Шахтарю!!
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+2
MaximusOne
Все що потрібно знати про рівень чемпіонату.
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+2
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