БАЦУЛА: «На поле царила анархия. Что будет с Ворсклой – никто не знает»

Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула дал пресс-конференцию после поражения команды от «Кудровки» в переходном плей-офф за путевку в УПЛ (2:1 в первом матче, 0:1 пен. 3:4 в ответном):

– Это, наверное, самый сложный момент в моей жизни на данный момент. Надеюсь, что таких больше не будет. Не знаю, что сказать... Во-первых, хотелось бы обратиться к нашим болельщикам. Я понимаю, что это не поможет, но мы можем только извиниться за весь сезон в целом. Что-то пошло не так.

Сегодняшняя игра, на мой взгляд, отражает весь наш сезон. В ходе матча мы играли неуверенно, не было взаимопонимания на поле – ни между футболистами, ни между игроками и тренерским штабом. Я считаю, что была полная анархия. Не знаю, с чем это связано, но на сегодняшний день это факт.

Было много разговоров в интернете про задолженности и прочее. Могу сразу сказать – таких разговоров у нас не было. Никто до этой игры не отвлекался, все мыслями были только о результате, чтобы сохранить команду в Премьер-лиге. Как видите, не получилось. Могу поздравить «Кудровку» – они, наверное, больше заслуживали победы, чем мы.

У нас сейчас в составе много молодых игроков, которые, возможно, психологически еще не готовы. Возможно, была неправильная подготовка к матчу, неправильная настройка. Возможно, опытные игроки, как Саня Скляр, Игорь Пердута и я в том числе, не смогли правильно настроить команду. Мы могли повести ее за собой, но этого не увидели на поле.

Были решающие моменты, даже тот пропущенный мяч ниоткуда. Потом у них было еще несколько возможностей забивать. У нас, как и в первом матче против «Кудровки», были моменты, но мы ими не воспользовались. Мы могли уже в первом матче закрыть вопрос, но не реализовали свои моменты. Сегодня, хоть и не создали много моментов, были очень хорошие шансы, стопроцентные моменты, которые нужно было забивать – но не забили.

Как могу еще раз повторить, это отражение всего нашего сезона. Если что-то не идет, не знаю, возможно, так было решено, возможно, сегодня должен был быть такой результат. С чем это связано – не знаю.

Почему было мало моментов? Это связано с тем, что мы пропустили гол. Перед игрой мы с ребятами договорились, что нам тут бояться нечего, нужно выходить и играть только на победу перед своими болельщиками. Мы начали создавать давление, подавали много стандартов, не помню точно – 5 или 6 угловых за первые 5 минут. Но не использовали их максимально, зато пропустили контратаку – единственный их момент.

После пропущенного гола начали нервничать все: скамейка запасных, мы, команда, все чувствовали эту нервозность. «Кудровка» же, наоборот, не чувствовала давления – им нечего было терять. Если бы они проиграли, сказали бы: мы сегодня были слабее. Поэтому на сегодняшний день слабее были мы.

Что будет дальше – никто не знает. Я не знаю, что вам сказать, но надеюсь, что клуб будет существовать. Я вырос в этом клубе, мне очень стыдно за сегодняшний результат.