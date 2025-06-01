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  4. Максимов не пришел на пресс-конференцию после вылета Ворсклы из УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 21:43 |
1009
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Максимов не пришел на пресс-конференцию после вылета Ворсклы из УПЛ

За полтавскую команду в общении с прессой «отдувался» Андрей Бацула

01 июня 2025, 21:43 |
1009
0
Максимов не пришел на пресс-конференцию после вылета Ворсклы из УПЛ
ФК Ворскла. Юрий Максимов

56-летний специалист Юрий Максимов отказался давать пресс-конференцию после матча Ворсклы в плей-офф УПЛ.

1 июня полтавская команда проиграла Кудровке в ответном поединке (0:1, пен. 3:4) и впервые в истории вылетела из элитного дивизиона Украины.

Максимов не пришел на общение с журналистами. Вместо него пресс-конференцию дал 33-летний защитник команды Андрей Бацула. Во второй игре с Кудровкой он отыграл все 120 минут.

Ворскла дебютировала в УПЛ в 1996 году. В первом сезоне полтавчане завоевали бронзовые медали. С тех пор команда ни разу не покидала элиту.

Видеообзор матча Ворскла – Кудровка

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Кудровка Юрий Максимов пресс-конференция Андрей Бацула Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу переходные матчи Первая лига Украины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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