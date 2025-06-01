Максимов не пришел на пресс-конференцию после вылета Ворсклы из УПЛ

56-летний специалист Юрий Максимов отказался давать пресс-конференцию после матча Ворсклы в плей-офф УПЛ.

1 июня полтавская команда проиграла Кудровке в ответном поединке (0:1, пен. 3:4) и впервые в истории вылетела из элитного дивизиона Украины.

Максимов не пришел на общение с журналистами. Вместо него пресс-конференцию дал 33-летний защитник команды Андрей Бацула. Во второй игре с Кудровкой он отыграл все 120 минут.

Ворскла дебютировала в УПЛ в 1996 году. В первом сезоне полтавчане завоевали бронзовые медали. С тех пор команда ни разу не покидала элиту.

Видеообзор матча Ворскла – Кудровка