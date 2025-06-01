В воскресенье, 1-го июня, состоится ответный переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и «Кудровка». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

В первый день лета мы узнаем окончательный, хотелось бы верить, список участников следующего сезона УПЛ. Смогут ли подняться в «элиту» оба представителя Первой лиги? Скромная команда Василия Баранова находится не в лучшем положении, так как едет в Полтаву на фоне поражения 1:2 в первом матче, однако его финальный отрезок показал, что коллективу Юрия Максимова еще очень рано расслабляться. Есть пространство для сенсации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ворскла Кудровка Тотал меньше 2.0 3.15 Сделать ставку

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