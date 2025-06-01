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Премьер-лига
Ворскла
01.06.2025 13:00 – FT 0 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 17:47 | Обновлено 01 июня 2025, 17:48
3316
2

Ворскла – Кудровка – 0:1 (пен. 3:4). Сенсационные изменения. Видео голов

Переходной матч УПЛ стартовал 1 июня в 13:00

01 июня 2025, 17:47 | Обновлено 01 июня 2025, 17:48
3316
2
Ворскла – Кудровка – 0:1 (пен. 3:4). Сенсационные изменения. Видео голов
УПЛ

В первый день лета в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудровка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.

Местом проведения матча стал стадион «Ворскла им. А.Бутовского» в Полтаве. Главный арбитр поединка – Николай Балакин (Киевская обл.).

«Ворскла» с первых секунд задала высокий темп игре, создавая опасность у ворот соперника. Несмотря на желание хозяев порадовать болельщиков, «Кудровка» воспользовалась моментом и открыла счет в матче. Голом отметился Алексей Литовченко.

В течение дополнительных 30-ти минут фанатам так и не увидели голов, поэтому судьбу противостояния решила серия пенальти, в которой сильнее была «Кудровка».

Плей-офф УПЛ. 2-й матч, 1 июня

«Ворскла» – «Кудровка» – 0:1 (пен. 3:4)

Голы: Литовченко, 9

ГОЛ! 0:1, Литовченко, 9 мин

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Artem Liehostaiev (Кудровка).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антон Салабай (Ворскла).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Потимков (Кудровка).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Шершень (Кудровка).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Навин Малыш (Ворскла).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Ндукве (Ворскла).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Danylo Tarasovych (Кудровка).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Литовченко (Кудровка).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Андрій Заліщук
Це щось, прикольна битва сіл буде в УПЛ, Ковалівка проти Кудрівки, село на село, м-да...
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