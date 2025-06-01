Ворскла – Кудровка – 0:1 (пен. 3:4). Сенсационные изменения. Видео голов

В первый день лета в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудровка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.

Местом проведения матча стал стадион «Ворскла им. А.Бутовского» в Полтаве. Главный арбитр поединка – Николай Балакин (Киевская обл.).

«Ворскла» с первых секунд задала высокий темп игре, создавая опасность у ворот соперника. Несмотря на желание хозяев порадовать болельщиков, «Кудровка» воспользовалась моментом и открыла счет в матче. Голом отметился Алексей Литовченко.

В течение дополнительных 30-ти минут фанатам так и не увидели голов, поэтому судьбу противостояния решила серия пенальти, в которой сильнее была «Кудровка».

Плей-офф УПЛ. 2-й матч, 1 июня

«Ворскла» – «Кудровка» – 0:1 (пен. 3:4)

Голы: Литовченко, 9

ГОЛ! 0:1, Литовченко, 9 мин