Ворскла – Кудровка – 0:1 (пен. 3:4). Сенсационные изменения. Видео голов
Переходной матч УПЛ стартовал 1 июня в 13:00
В первый день лета в 13:00 стартовал второй поединок между клубами «Ворскла» и «Кудровка». Первая игра завершилась победой подопечных Юрия Максимова со счетом 2:1.
Местом проведения матча стал стадион «Ворскла им. А.Бутовского» в Полтаве. Главный арбитр поединка – Николай Балакин (Киевская обл.).
«Ворскла» с первых секунд задала высокий темп игре, создавая опасность у ворот соперника. Несмотря на желание хозяев порадовать болельщиков, «Кудровка» воспользовалась моментом и открыла счет в матче. Голом отметился Алексей Литовченко.
В течение дополнительных 30-ти минут фанатам так и не увидели голов, поэтому судьбу противостояния решила серия пенальти, в которой сильнее была «Кудровка».
Плей-офф УПЛ. 2-й матч, 1 июня
«Ворскла» – «Кудровка» – 0:1 (пен. 3:4)
Голы: Литовченко, 9
ГОЛ! 0:1, Литовченко, 9 мин
События матча
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