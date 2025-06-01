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01.06.2025 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 03:32 | Обновлено 01 июня 2025, 03:34
12
0

Ворскла – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Есть риск остаться без полтавского дерби в УПЛ

01 июня 2025, 03:32 | Обновлено 01 июня 2025, 03:34
12
0
Ворскла – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 1 июня, в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского состоится ответный переходной матч Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и «Кудровка». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Ворскла


Сезон для полтавской «Ворсклы» выдался тяжелым. Будущее – остается туманным. Впрочем, «зелено-белым» к последнему уже не привыкать. А вот борьба за выживание в УПЛ со вполне конкретным риском вылететь в Первую лигу – к такому клуб не привык. Кадровый потенциал команды Юрия Максимова почти себя исчерпал, что мы отчетливо увидели по скамейке запасных «Ворсклы» в первой части дуэли плей-офф. Вратарь и четыре полевых футболиста – тут никак не разгуляться.

Именно поэтому после первого матча на «Оболонь-Арене» несколькими днями ранее мы могли сделать вполне очевидный вывод – полтавчане наиграли на то, чтобы домашняя часть дуэли для них стала в итоге простой формальностью. Но! А) Не сумели реализовать кучу прекрасных моментов в начале второго тайма, б) их прогнозируемо не хватило на отрезок матча с 60 минуты и далее. Конец сезона все-таки дает о себе знать.

Именно поэтому «Ворскла» перед ответным матчем и не может чувствовать себя уверенно. В воскресенье днем футбольные фанаты в Полтаве соберутся в надежде, что их команда и в следующем сезоне продолжит выступать в УПЛ, но вполне может сложиться так, что впервые в истории клуб будет вынужден покинуть «элитный» дивизион. Это будет страшным ударом для «зелено-белой» части города, и в добавок мы можем лишиться возможности увидеть полтавское дерби на столь высоком уровне. Эти два клуба еще не пересеклись между собой в УПЛ, а уже не поделили стадион им. А. Бутовского – кажется, добрососедскими отношениями там уже и не пахнет. И как оставить украинского болельщика без такой семейной ссоры?

Кудровка


Единственные, кто могут помешать «Ворскле» и ФК «Полтава» пересечься в УПЛ – это футболисты скромной «Кудровки» из Черниговской области. Ситуация для этого клуба чем-то смахивает на историю «Левого Берега» в прошлом сезоне – ресурсов немного, в составе есть игроки, которые уже выступали в «элитном» дивизионе, но в целом все говорят о том, что, возможно, «бело-синим» еще рановато повышаться в классе.

По первому тайму игры в Киеве это ощущение только усилилось – «Кудровку» дважды наказали за плохую игру во время стандартных положений, и команда Василия Баранова после этого чуть не потеряла голову в начале второго тайма. И если бы тогда представители Первой лиги пропустили хотя бы еще один гол, то это – автоматический финиш для них в данном приключении. А они вместо этого забили в ответ в конце матча, когда у ворот Павла Исенка был настоящий пожар.

Такой промежуточный итог андердога пары, очевидно, устраивает. Но теперь пора пройти испытание чужим полем, и поскольку по всей Украине нынче в моде дождливая погода, то остается лишь надеяться, что полтавские агрономы будут готовы значительно лучше, нежели кадровая обойма Максимова в предстоящей игре. Так или иначе, но «Кудровка» в плей-офф неспроста – четвертое место в Первой лиге, между прочим. А отдельные ее исполнители по типу Александра Козака, Романа Гагуна и Алексея Литовченка ставят нас перед вполне закономерным вопросом – а как это клубы УПЛ, «Ингулец» и «Левый Берег» в данном случае, обошлись без них в этом сезоне?

История встреч


Футбольные пути «Ворсклы» и «Кудровка» ранее пересекались 1 раз – несколькими днями ранее на «Оболонь-Арене» в Киеве голы Дениса Ндукве и Евгения Павлюка против мяча Александра Козака обусловили победу «зелено-белых» (2:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Николай Балакин из Киевской области, который на своем счету имеет 103 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а резервным арбитром отработает Дмитрий Евтухов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом и Сергеем Задираном. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Ворсклы» – 6 побед, 2 ничьих и 7 поражений, тогда как с «Кудровкой» он не пересекался.

Ориентировочные составы


«Ворскла»: Исенко – Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута – Челядин, Скляр – Салабай, Кулач, Кане – Ндукве.

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Сердюк, Потимков, Гагун – Рогозинский, Думанюк, Матвеев, Козак – Легостаев, Литовченко.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
1 июня 2025 -
13:00
Кудровка
Тотал меньше 2.0 3.15 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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