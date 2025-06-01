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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 18:45 | Обновлено 01 июня 2025, 19:07
700
2

Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26

Поднялись в классе 4 команды, и столько же выбыли в Первую лигу

01 июня 2025, 18:45 | Обновлено 01 июня 2025, 19:07
700
2
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
УПЛ

Стали известны все клубы-участники Украинской Премьер-лиги 2025/26. В следующем сезоне примут участие 16 команд. Его начало запланировано на 2 августа 2025 года, а завершение – в мае 2026 года.

В Премьер-лигу впервые в истории поднялись Эпицентр Каменец-Подольский и СК Полтава, которые заняли соответственно первое и второе места в Первой лиге.

Вернулся в элиту Металлист 1925 Харьков, который занял третье место и выиграл плей-офф у Левого Берега (1:0, 1:0). Также в УПЛ дебютирует Кудровка, которая заняла 4-е место в Первой лиге и победила Ворсклу в переходных матчах (1:2, 1:0, пен. 4:3).

В то же время УПЛ покинули Ингулец Петрово и Левый Берег Киев, которые выбыли после одного сезона в элите. Черноморец Одесса покинул УПЛ после трех сезонов, а Ворскла Полтава впервые вылетела из высшего дивизиона после 29 подряд сезонов.

Действующим чемпионом является Динамо Киев, которое в этом сезоне завоевало 17-й титул УПЛ и 30-й в целом во внутренних чемпионатах.

Из-за продолжающейся российской агрессии клубы вновь решили не проводить традиционный матч-открытие сезона – Суперкубок Украины.

Клубы-участники УПЛ 2025/26:

  • Динамо Киев, Александрия, Шахтер Донецк, Полесье Житомир, Кривбасс Кривой Рог, Карпаты Львов, Заря Луганск, Рух Львов, Верес Ровно, Колос Ковалевка, Оболонь Киев, ЛНЗ Черкассы, Эпицентр Каменец-Подольский, Полтава, Металлист 1925 Харьков, Кудровка.

УПЛ. Переходный плей-офф

Ответные матчи, 1 июня

13:00. Ворскла Полтава – Кудровка – 0:1, пен. 3:4 (первый матч – 2:1)

Гол: Алексей Литовченко, 9

15:30. Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Владислав Калитвинцев, 90

Украинская Премьер-лига 2025/26

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Alfred
Цікаво буде. Вітаю в УПЛ новеньких Епіцентр 🔥, Полтаву 👍 і особливо Кудрівку🎉
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+1
Burevestnik
з якого перепугу таблицю заповнили на англійській мові?
чому не на китайській?
тільки в Китаї на китайській розмовляють майже 1,5 мільярдів людей.
а скільки їх живе по всьому світі? десь ще пів мільярда.
не всі китайці зможуть прочитати перелік команд...
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-2
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