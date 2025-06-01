Реванш взят. Металлист 1925 дожал Левый Берег

Не прошло и года, как «Металлист 1925» встретился с «Левым Берегом», где в двух очных встречах команды решали свою судьбу относительно выступлений в УПЛ. Первый матч между обоими коллективами завершился минимальной победой харьковчан (1:0), поэтому во второй встрече «Левый Берег», который в июле оставил «Металлист 1925» без УПЛ, стремился отыграться и остаться в элитном дивизионе на следующий сезон.

По сравнению с первым матчем, исполняющий обязанности главного в «Металлисте 1925» Александр Чижов сделал одну замену: Калитвинцева поменял Литвиненко. У «аистов» произошло аж 7 замен: вместо Банады, Семенова, Сиднея, Косовского, Ивана Когута, Диего Энрике и Ризныка, с первых минут вышли отбывший дисквалификацию Якимив, Самар, Шаповал, Приходько, Синица, Войцеховский и Сухоручко. Стоит отметить, что бразильцев не хватало номинальным гостям в построении атак в этом противостоянии.

Обе команды активно начали поединок, и уже в дебюте матча, свою возможность забивать имел Шастал - мяч после его удара головой пришелся мимо ворот. Хозяева раскачивались вплоть до экватора первого тайма, но затем тоже начали создавать моменты. Удару головой в исполнении Мба не хватило точности. Вскоре Мафвента дальним ударом чуть не попал в левый нижний угол, но повезло, что снаряд пролетел в сантиметрах от штанги. Подопечные Первака могли рассчитывать разве что на полумоменты у чужих ворот, но если оборона хозяев немного подводила, то на последнем рубеже оказывался Варакута, ликвидируя пожар в собственных владениях. Лишь ближе к перерыву «Левый Берег» смог таки пробить по воротам «Металлиста 1925», но Соколов запустил «круглого» выше ворот.

Второй тайм все же заставил «аистов» раскрываться, потому что счет предыдущего матча работал в пользу команды Чижова. Но как ни парадоксально, за первые пятнадцать минут второй половины игры почти не было ни одного момента у тех или иных ворот. Только после замен, игра наконец-то оживилась. Синица имел хороший момент забивать, но спас Варакута. «Металлист 1925» ответил двумя убойными моментами со стороны Мба и Рашицы, однако в обоих случаях мяч упорно не хотел залетать в ворота. Свой шанс забивать имел Гаджиев, однако Механив совершил сейв после удара хавбека в дальний угол.

У гостей также было 2 возможности выходить вперед, но Дедух из-за пределов штрафной выстрелил выше ворот, а в моменте с ударом Синицы в ближний угол надежно сыграл Варакута. Однако номинальные хозяева по остроте моментов все же были ближе к победе – Калитвинцев ударом со штрафного заставил Механива демонстрировать свою реакцию, а Бугай, находясь спиной к воротам, подправлял «кожаного» в ворота, но за «аистов» сыграла штанга.

При таком раскладе казалось, что взятие ворот вот-вот назревает, как в компенсированное время, «Металлист 1925» забил. Во время контратаки Рашица получил мяч на левом фланге и навесил на дальнюю, где Калитвинцеву оставалось лишь точно пробить головой. «Левый Берег» имел шанс на гол престижа, однако Кобзарь ударом в упор попал в Варакуту.

Финальный свисток подытожил первый в истории УПЛ факт – сразу четыре коллектива из Первой Лиги, в том числе и «Металлист 1925» оформили выход в элитный дивизион чемпионата Украины. Самим харьковчанам удалось вернуть долг «Левому Берегу» за проигрыш 10 месяцев назад. «Аисты» же, проведя один сезон в элите, возвращаются обратно в Первую Лигу.

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Калитвинцев – 7,0, Гаджиев – 6,5, Бугай – 6,0, Имереков – б/о

«Левый Берег» (замены): Кобзарь – 6,0, Н. Когут – 6,0, Галас – 6,0, И. Когут – б/о, Гереш – б/о

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Металлист 1925» – «Левый Берег» – 1:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Калитвинцев, 90

Предупреждения: Якимив, 76

«Металлист 1925»: Варакута – Кравец, Снурницын, Салюк, Капинус – Мафвента – Рашица, Литвиненко (Имереков, 90+3), Юрченко (Калитвинцев, 62), Ари Моура (Гаджиев, 62) – Мба (Бугай, 78)

«Левый Берег»: Механив – Шаповал, Самар, Якимив, Соколов – Приходько (Галас, 72), Дедух – Синица (И. Когут, 86), Войцеховский (Кобзарь, 59), Шастал (Н. Когут, 59) – Сухоручко (Гереш, 86)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Арена Левый Берег» (Киев)

Удары (в створ): 13 (6) – 10 (4)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 2 – 0

МЕТАЛЛЛИСТ 1925 – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C