В воскресенье, 1 июня, состоится ответный матч раунда плей-офф Украинской Премьер-Лиги, в котором «Металлист 1925» встретится с «Левым Берегом». Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Харьковчанам частично удалось взять реванш за поражение в конце июля прошлого года, когда «Металлист 1925» во время розыгрыша путевки в УПЛ проиграл дебютанту элитного дивизиона и в итоге остался в Первой лиге. Однако почти год спустя обе команды снова сошлись в стыковых поединках, где «Левый Берег» до сих пор сохраняет шансы продолжить следующий сезон в высшем дивизионе, тем более что вторая игра тоже состоится на домашней арене «аистов». Однако для этого нужно победить «Металлист 1925».

Первый матч между этими командами завершился победой «Металлиста 1925» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Металлист 1925 Левый Берег Обе команды забьют (нет) 1.78 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.