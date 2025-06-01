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Премьер-лига
Металлист 1925
01.06.2025 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 00:05 |
96
0

Металлист 1925 – Левый Берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча плей-офф УПЛ

01 июня 2025, 00:05 |
96
0
Металлист 1925 – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
Фк Левый Берег

В воскресенье, 1 июня, состоится ответный матч раунда плей-офф Украинской Премьер-Лиги, в котором «Металлист 1925» встретится с «Левым Берегом». Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Харьковчанам частично удалось взять реванш за поражение в конце июля прошлого года, когда «Металлист 1925» во время розыгрыша путевки в УПЛ проиграл дебютанту элитного дивизиона и в итоге остался в Первой лиге. Однако почти год спустя обе команды снова сошлись в стыковых поединках, где «Левый Берег» до сих пор сохраняет шансы продолжить следующий сезон в высшем дивизионе, тем более что вторая игра тоже состоится на домашней арене «аистов». Однако для этого нужно победить «Металлист 1925».

Первый матч между этими командами завершился победой «Металлиста 1925» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
1 июня 2025 -
15:30
Левый Берег
Обе команды забьют (нет) 1.78 Сделать ставку

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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