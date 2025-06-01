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Премьер-лига
Металлист 1925
01.06.2025 15:30 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 07:00 |
424
0

Металлист 1925 – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Решающая игра за право в следующем сезоне играть в УПЛ

01 июня 2025, 07:00 |
424
0
Металлист 1925 – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 1 июня, состоится переходный матч за право играть в Украинской Премьер-лиге, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевский «Левый берег». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 15:30.

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Металлист 1925

Чемпионат Украины в Первой лиге команда закончила на третьем месте, поэтому вместо прямого выхода в УПЛ, как это сделали «Эпицентр» и «Полтава», харьковчане будут играть переходные матчи. Из-за отсутствия прямой путевки в УПЛ и был уволен главный тренер команды Патрик ван Леувен. Сезон команда доигрывает с исполняющим обязанности, которым стал Александр Чижов.

Первая игра между командами (раунд плей-офф предусматривает две) закончилась для «1925» удачно. Была одержана минимальная победа, которую принес гол бразильца Ари Моуры. Именно Моура в прошлом сезоне в последнем туре не забил пенальти, что стоило его команде места в элите, после чего выкладывался по полной в Первой лиге, став лучшим бомбардиром команды, а также непосредственно организовав победу в игре против «Левого берега».

Вообще команда вполне могла и проиграть первую игру, а не проиграла только потому, что у киевлян катастрофически плохая реализация.

Однако наставник Александр Чижов считает, что все нормально:

«Где-то ребята начали садиться ниже, много набегали, ничего страшного. Победили – это главное. Теперь будем готовиться к ответному матчу. Просмотрим игру, сделаем выводы, внесем коррективы в моменты, где нам чего-то не хватало. А так все хорошо, «первый тайм» за нами, но еще впереди второй».

Интересно, что в УПЛ «Металлиста 1925» может и не быть, владелец начать процесс переименования в команды на «Харьков».

Левый берег

По ходу сезона было видно, что киевская команда, которая оказалась в УПЛ вообще случайно и перед сезоном готовилась к выступлениям в Первой лиге, вряд ли гарантирует себе место в элите. Так и случилось, команда Виталия Первака не вылетела напрямую, но и не осталась, получив задачу побороться за УПЛ в переходных матчах.

Обе игры «Левый берег» проведет на собственном поле, поскольку и «Металлист 1915» использует данную арену как домашнюю.

Стиль «Левого берега» отмечается наличием большого количества борьбы и самоотдачи, в Первой лиге в случае неудачи команда точно не потеряется, а в УПЛ этого мало. На прошедший сезон значительных усилений не было и «аисты» играли составом, готовившимся к Первой лиге, но явного провала не произошло. Однако и прыгнуть выше головы не удалось.

Все это прекрасно понимает наставник команды Виталий Первак, однако не теряет оптимизма:

«Знаем о проблеме команды – забить мяч. Но самое главное в этой ситуации, что мы не опускаем руки. И готовимся к следующей игре. Так, в прошлом году мы играли против «Металлиста 1925» в «турнире четырех». Но с тех пор утекло немало воды, мы сезон играли в УПЛ, стали более уверенными».

История встреч

Команды встречаются исключительно в матчах плей-офф за право играть в УПЛ. Сначала в так называемом «турнире четырех» перед началом этого сезона «Левый берег» после ничьей 1:1 выиграл серию пенальти, а несколько дней в вышеупомянутом первом матче за право играть в УПЛ в следующем сезоне харьковчане, как уже писалось, минимально одолели оппонентов.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Варакута – Капинус, Снурницын, Салюк, Кравец – Калитвинцев, Мафвента, Юрченко – Ари Моура, Мба, Рашица

«Левый Берег»: Механив – Соколов, Семенов, Банада, Сидней – Косовский, Дедух – М. Когут, Диего, Шастал – Сухоручко

Прогноз на противостояние

Здесь будет все классическое для матча УПЛ, в котором играют команды не из верхней части таблицы. Будет много борьбы, фолов, не исключено, что и без удаления не обойдется. Спрогнозируем, что свое минимальное преимущество харьковчане либо удержат, либо разовьют и все же в следующем сезоне будут играть в УПЛ.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
1 июня 2025 -
15:30
Левый Берег
Ничья 3.25 Сделать ставку

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Металлист 1925 Левый Берег Киев Металлист 1925 - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины переходные матчи прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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