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Премьер-лига
Металлист 1925
01.06.2025 15:30 – FT 1 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 18:38 |
4697
1

Металлист 1925 – Левый Берег – 1:0. С возвращением. Видео гола и обзор

Команды встретились на стадионе «Левый Берег»

01 июня 2025, 18:38 |
4697
1
Металлист 1925 – Левый Берег – 1:0. С возвращением. Видео гола и обзор
УПЛ

1 июня, в ответном матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Металлист 1925» и «Левый Берег».

Команды проводят игру на стадионе «Левый Берег».

После первой игры минимальное преимущество за харьковским «Металлистом 1925», который выиграл 1:0.

В первом тайме команды мячей не забивали. На поле было очень много борьбы, но опасных моментов у обоих ворот не было.

На 90-й минуте игроки «Металлиста 1925» провели результативную атаку. Албанец Рашица, протащив «кожаного» по флангу, вошел в штрафную площадь, где отдал передачу на Калитвинцева. Владислав с 5 метров переправил мяч головой в ворота.

Украинская Премьер-лиги. Переходной плейоф. 1 июня

Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев – 0:0 (Первый матч – 1:0)

Гол: Калитвинцев, 90

Видео гола и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Металлист 1925).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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