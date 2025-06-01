1 июня, в ответном матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Металлист 1925» и «Левый Берег».

Команды проводят игру на стадионе «Левый Берег».

После первой игры минимальное преимущество за харьковским «Металлистом 1925», который выиграл 1:0.

В первом тайме команды мячей не забивали. На поле было очень много борьбы, но опасных моментов у обоих ворот не было.

На 90-й минуте игроки «Металлиста 1925» провели результативную атаку. Албанец Рашица, протащив «кожаного» по флангу, вошел в штрафную площадь, где отдал передачу на Калитвинцева. Владислав с 5 метров переправил мяч головой в ворота.

Украинская Премьер-лиги. Переходной плейоф. 1 июня

Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев – 0:0 (Первый матч – 1:0)

Гол: Калитвинцев, 90

Видео гола и обзор матча