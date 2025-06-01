Александр ЧИЖОВ: «Харьков заслуживает команду в Премьер-лиге»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Александр Чижов прокомментировал выход в УПЛ после победы над «Левым Берегом» 1:0.

– Александр, сначала ваши эмоции и краткий анализ матча

– Мы выиграли, это хорошо, эмоции все оставили на поле. Теперь надо немножко отдохнуть и дальше работать.

– С какими установками выходили футболисты? Что им говорили, придерживались ли они этих указаний?

– То, что мы просили у них – они все сделали. И еще раз скажу: хвала ребятам за то, что в такой трудный момент они собрались и показали, что это - коллектив, это – команда. И еще раз большая им благодарность за это.

– В первом матче и сегодня была активная поддержка. Чувствовала ли ее команда? Чувствовали ли это вы?

– Конечно. Я хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, потому что их поддержка чувствовалась на протяжении всего чемпионата. Какой бы ни был результат – они нас поддерживали.

И хочу поздравить город Харьков с выходом в УПЛ, потому что Харьков заслуживает, чтобы команды из этого славного города, «Металлист 1925»: выступал в украинской Премьер-лиге.