Первое поражение в Австрии. Карпаты в спарринге уступили клубу Дьер

«Карпаты» продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В четверг, 17 июля, команда Владислава Лупашко провела товарищеский матч.

Соперником львовского клуба станет венгерский клуб «Дьер». В прошлом сезоне команда финишировала в чемпионате Венгрии на четвертой позиции и получила право сыграть в еврокубках.

Поединок начался для «Карпат» совсем неплохо. На 10-й минуте Бруниньо открыл счет. Однако уже через 5 минут Клаудиу Бумба восстановил равенство.

Дело шло к ничьей. Но на 86-й минуте игрокам «Дьера» удалось забить победный гол.

Матч с «Дьером» стал для «Карпат» вторым на австрийских сборах. Проходивший ранее поединок с австрийским клубом «Вольфсбергер» завершился вничью 3:3.

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Товарищеский матч. 17 июля. Австрия

«Дьер» Венгрия – «Карпаты» Украина – 2:1

Голы: Бумба, 15, гол, 86 – Бруниньо, 10

Видеозапись матча