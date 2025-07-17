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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
17.07.2025 18:00 - : -
Дьёр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 08:17 | Обновлено 17 июля 2025, 08:24
53
0

Карпаты – Дьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

17 июля 2025, 08:17 | Обновлено 17 июля 2025, 08:24
53
0
Карпаты – Дьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и венгерский клуб Дьер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.

Карпаты – Дьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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