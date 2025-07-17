Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и венгерский клуб Дьер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.

Карпаты – Дьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча