17.07.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига17 июля 2025, 08:17 | Обновлено 17 июля 2025, 08:24
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Карпаты – Дьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
17 июля 2025, 08:17 | Обновлено 17 июля 2025, 08:24
53
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
13 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и венгерский клуб Дьер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.
Карпаты – Дьер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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