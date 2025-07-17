Карпаты проводят спарринг с венгерским клубом Дьер. Стартовые составы

«Карпаты» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжают подготовку к старту нового сезона. В четверг, 17 июля, команда Владислава Лупашко проведет товарищеский матч.

Соперником львовского клуба станет венгерский клуб «Дьер». В прошлом сезоне команда финишировала четвертой в чемпионате Венгрии и получила право сыграть в еврокубках. В Лиге конференций «Дьер» стартует со второго квалификационного раунда. Свой первый матч команда проведет 24 июля.

В составе будущего соперника «Карпат» выступает украинский легионер. 20-летний нападающий Александр Пищур-младший присоединился к венгерской команде в начале июля.

На сборах в Австрии «Карпаты» уже сыграли один спарринг. И он получился достаточно результативным. Матч с австрийским клубом «Вольфсбергер» завершился вничью 3:3.

Поединок «Карпаты» – «Дьор» начнется в 18:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Карпат».