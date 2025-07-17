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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
17.07.2025 18:30 - : -
Дьёр
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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 17:47 | Обновлено 17 июля 2025, 17:58
119
0

Карпаты проводят спарринг с венгерским клубом Дьер. Стартовые составы

Поединок начнется в 18:30 по Киеву

17 июля 2025, 17:47 | Обновлено 17 июля 2025, 17:58
119
0
Карпаты проводят спарринг с венгерским клубом Дьер. Стартовые составы
ФК Карпаты

«Карпаты» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжают подготовку к старту нового сезона. В четверг, 17 июля, команда Владислава Лупашко проведет товарищеский матч.

Соперником львовского клуба станет венгерский клуб «Дьер». В прошлом сезоне команда финишировала четвертой в чемпионате Венгрии и получила право сыграть в еврокубках. В Лиге конференций «Дьер» стартует со второго квалификационного раунда. Свой первый матч команда проведет 24 июля.

В составе будущего соперника «Карпат» выступает украинский легионер. 20-летний нападающий Александр Пищур-младший присоединился к венгерской команде в начале июля.

На сборах в Австрии «Карпаты» уже сыграли один спарринг. И он получился достаточно результативным. Матч с австрийским клубом «Вольфсбергер» завершился вничью 3:3.

Поединок «Карпаты» – «Дьор» начнется в 18:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Карпат».

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Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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