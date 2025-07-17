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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 09:12 |
95
0

Сыграют с победителем Лиги чемпионов АФК 2. У Карпат изменился соперник

В графике спаррингов львовских «Карпат» произошли изменения

17 июля 2025, 09:12 |
95
0
Сыграют с победителем Лиги чемпионов АФК 2. У Карпат изменился соперник
ФК Карпаты

«Карпаты» продолжает подготовку к новому сезону. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

На 18 июля у «Карпат» был запланирован контрольный матч с берлинской «Гертой». Но поединок с представителем второй немецкой Бундеслиги не состоится, сообщает пресс-служба «Карпат». Причиной отмены спарринга послужило большое количество травмированных игроков в составе «Герты».

Вместо этого «Карпаты» сыграют против победителя Лиги чемпионов АФК 2 (аналог Лиги Европы в Азии) – команды «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Спарринг запланирован на понедельник, 21 июля. Матч начнется в 18:00 по Киеву и пройдет в Захау.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» нацелились на полузащитника «Ворсклы».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Карпаты Львов Аль-Шарджа
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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