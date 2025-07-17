Сыграют с победителем Лиги чемпионов АФК 2. У Карпат изменился соперник

«Карпаты» продолжает подготовку к новому сезону. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

На 18 июля у «Карпат» был запланирован контрольный матч с берлинской «Гертой». Но поединок с представителем второй немецкой Бундеслиги не состоится, сообщает пресс-служба «Карпат». Причиной отмены спарринга послужило большое количество травмированных игроков в составе «Герты».

Вместо этого «Карпаты» сыграют против победителя Лиги чемпионов АФК 2 (аналог Лиги Европы в Азии) – команды «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Спарринг запланирован на понедельник, 21 июля. Матч начнется в 18:00 по Киеву и пройдет в Захау.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» нацелились на полузащитника «Ворсклы».