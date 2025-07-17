Источник: Карпаты нацелились на полузащитника Ворсклы
На трансфер хавбека Ивана Нестеренко также претендует Маккаби Хайфа
Львовские «Карпаты» могут стать новым претендентом на молодого полузащитника полтавской «Ворсклы» Ивана Нестеренко.
21-летним игроком активно интересуется израильский «Маккаби» Хайфа, который до недавнего времени считался фаворитом в борьбе за трансфер.
Однако «Карпаты» готовы вступить в игру и попытаться перебить предложение израильтян, чтобы переманить талантливого футболиста.
Нестеренко находится на сборах с «Ворсклой» и ожидает, какое из потенциальных решений устроит клуб.
В прошлом сезоне футболист провел 21 матч в составе полтавского клуба в УПЛ, отметившись двумя голами.
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