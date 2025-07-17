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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 05:23 | Обновлено 17 июля 2025, 05:37
257
0

Источник: Карпаты нацелились на полузащитника Ворсклы

На трансфер хавбека Ивана Нестеренко также претендует Маккаби Хайфа

17 июля 2025, 05:23 | Обновлено 17 июля 2025, 05:37
257
0
Источник: Карпаты нацелились на полузащитника Ворсклы
ФК Ворскла. Иван Нестеренко

Львовские «Карпаты» могут стать новым претендентом на молодого полузащитника полтавской «Ворсклы» Ивана Нестеренко.

21-летним игроком активно интересуется израильский «Маккаби» Хайфа, который до недавнего времени считался фаворитом в борьбе за трансфер.

Однако «Карпаты» готовы вступить в игру и попытаться перебить предложение израильтян, чтобы переманить талантливого футболиста.

Нестеренко находится на сборах с «Ворсклой» и ожидает, какое из потенциальных решений устроит клуб.

В прошлом сезоне футболист провел 21 матч в составе полтавского клуба в УПЛ, отметившись двумя голами.

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Иван Нестеренко Ворскла Полтава Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Маккаби Хайфа чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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