Оболонь подпишет хавбека из Ворсклы. Он получит контракт на 2 года

Киевская «Оболонь» продолжает активную трансферную кампанию в межсезонье.

23-летний центральный полузащитник Артем Кулаковский подпишет с «пивоварами» двухлетний контракт.

Игрок, который находился в столичном клубе на просмотре, останется в команде на полноценной основе.

Воспитанник киевского футбола, Кулаковский ранее защищал цвета «Александрии» и «Ворсклы», а также выступал за юношеские сборные Украины.

Ожидается, что Артем усилит центр поля после ухода таких исполнителей, как Виталий Груша и Вадим Витенчук.

В прошлом сезоне Кулаковский провел 5 матчей УПЛ за «Ворсклу», 11 игр Второй лиги за «Ворсклу-2» и 1 поединок Кубка Украины.