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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 04:37 | Обновлено 15 июля 2025, 05:07
99
0

Оболонь подпишет хавбека из Ворсклы. Он получит контракт на 2 года

Артем Кулаковский успешно прошел просмотр в столичном клубе

15 июля 2025, 04:37 | Обновлено 15 июля 2025, 05:07
99
0
Оболонь подпишет хавбека из Ворсклы. Он получит контракт на 2 года
Артем Кулаковский

Киевская «Оболонь» продолжает активную трансферную кампанию в межсезонье.

23-летний центральный полузащитник Артем Кулаковский подпишет с «пивоварами» двухлетний контракт.

Игрок, который находился в столичном клубе на просмотре, останется в команде на полноценной основе.

Воспитанник киевского футбола, Кулаковский ранее защищал цвета «Александрии» и «Ворсклы», а также выступал за юношеские сборные Украины.

Ожидается, что Артем усилит центр поля после ухода таких исполнителей, как Виталий Груша и Вадим Витенчук.

В прошлом сезоне Кулаковский провел 5 матчей УПЛ за «Ворсклу», 11 игр Второй лиги за «Ворсклу-2» и 1 поединок Кубка Украины.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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