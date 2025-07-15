Оболонь подпишет хавбека из Ворсклы. Он получит контракт на 2 года
Артем Кулаковский успешно прошел просмотр в столичном клубе
Киевская «Оболонь» продолжает активную трансферную кампанию в межсезонье.
23-летний центральный полузащитник Артем Кулаковский подпишет с «пивоварами» двухлетний контракт.
Игрок, который находился в столичном клубе на просмотре, останется в команде на полноценной основе.
Воспитанник киевского футбола, Кулаковский ранее защищал цвета «Александрии» и «Ворсклы», а также выступал за юношеские сборные Украины.
Ожидается, что Артем усилит центр поля после ухода таких исполнителей, как Виталий Груша и Вадим Витенчук.
В прошлом сезоне Кулаковский провел 5 матчей УПЛ за «Ворсклу», 11 игр Второй лиги за «Ворсклу-2» и 1 поединок Кубка Украины.
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