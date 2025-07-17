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Товарищеские матчи
Александрия
17.07.2025 12:00 – FT 1 : 2
Младость Донья Горица
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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 14:18 |
331
1

Александрия в спарринге уступила черногорскому клубу Младость

Вице-чемпион Украины провел первый из запланированных на день матчей

17 июля 2025, 14:18 |
331
1
Александрия в спарринге уступила черногорскому клубу Младость
ФК Александрия

«Александрия» продолжает учебно-тренировочные сборы в Словении. В четверг, 17 июля, команда проведет два контрольных матча.

Первым соперником «Александрии» стал черногорский клуб «Младость». В прошлом сезоне команда выступала во втором по силе дивизионе чемпионата Черногории и заработала повышение в классе.

«Александрия» пропустила уже на 9-й минуте поединка. Команде удалось отыграться в середине первого тайма. Гол на свой счет записал Назар Прокопенко.

И все же черногорский клуб смог однержать победу. Решающим стал гол «Младости» на 75-й минуте.

Во втором спарринге «Александрия» сыграет с хорватским клубом «Славен Белупо». Матч начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция не запланирована.

Товарищеский матч. 17 июля. Словения

«Младость» Черногория – «Александрия» Украина – 2:1

Голы: гол 9, гол, 75 – Прокопенко, 27

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Черногории по футболу контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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vruthiy-112
Все за планом.?!
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