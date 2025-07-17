Александрия в спарринге уступила черногорскому клубу Младость
Вице-чемпион Украины провел первый из запланированных на день матчей
«Александрия» продолжает учебно-тренировочные сборы в Словении. В четверг, 17 июля, команда проведет два контрольных матча.
Первым соперником «Александрии» стал черногорский клуб «Младость». В прошлом сезоне команда выступала во втором по силе дивизионе чемпионата Черногории и заработала повышение в классе.
«Александрия» пропустила уже на 9-й минуте поединка. Команде удалось отыграться в середине первого тайма. Гол на свой счет записал Назар Прокопенко.
И все же черногорский клуб смог однержать победу. Решающим стал гол «Младости» на 75-й минуте.
Во втором спарринге «Александрия» сыграет с хорватским клубом «Славен Белупо». Матч начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция не запланирована.
Товарищеский матч. 17 июля. Словения
«Младость» Черногория – «Александрия» Украина – 2:1
Голы: гол 9, гол, 75 – Прокопенко, 27
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