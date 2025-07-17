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Александрия
17.07.2025 12:00 – 37 0 : 1
Младость Донья Горица
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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 11:32 | Обновлено 17 июля 2025, 12:03
311
0

Александрия проводит спарринг с клубом Младость. Стартовые составы

Поединок начнется в 12:00 по Киеву

17 июля 2025, 11:32 | Обновлено 17 июля 2025, 12:03
311
0
Александрия проводит спарринг с клубом Младость. Стартовые составы
ФК Александрия

«Александрия» продолжает учебно-тренировочные сборы в Словении. В четверг, 17 июля, команда проведет два контрольных матча.

Первым соперником «Александрии» станет черногорский клуб «Младость». В прошлом сезоне команда выступала во втором по силе дивизионе чемпионата Черногории. «Младость» в 32 матчах набрала 70 очков, заняла первое место и вышла в элитный дивизион.

Матч «Александрия» – «Младость» начнется в 12:00 по Киеву. Трансляция не запланирована.

Во втором спарринге «Александрия» сыграет с клубом хорватским клубом «Славен Белупо». В прошлом чемпионате Хорватии команда заняла пятое место

Матч «Александрия» – «Славен Белупо» начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция не запланирована.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто покажет матчи украинских команд в еврокубках.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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