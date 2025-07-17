Александрия проводит спарринг с клубом Младость. Стартовые составы
Поединок начнется в 12:00 по Киеву
«Александрия» продолжает учебно-тренировочные сборы в Словении. В четверг, 17 июля, команда проведет два контрольных матча.
Первым соперником «Александрии» станет черногорский клуб «Младость». В прошлом сезоне команда выступала во втором по силе дивизионе чемпионата Черногории. «Младость» в 32 матчах набрала 70 очков, заняла первое место и вышла в элитный дивизион.
Матч «Александрия» – «Младость» начнется в 12:00 по Киеву. Трансляция не запланирована.
Во втором спарринге «Александрия» сыграет с клубом хорватским клубом «Славен Белупо». В прошлом чемпионате Хорватии команда заняла пятое место
Матч «Александрия» – «Славен Белупо» начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция не запланирована.
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