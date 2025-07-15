Стало известно, кто покажет матчи украинских команд в еврокубках
Зрители смогут увидеть выступления клубов Премьер-лиги на платформе Киевстар ТБ
10 июля первая украинская команда – донецкий «Шахтер» – стартовала в квалификационном раунде Лиги Европы, где разгромила финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0. Второй поединок этой стадии будет сыгран 17 июля.
Накануне стало известно, что в Украине все матчи команд Премьер-лиги в квалификационных раундах еврокубков покажет платформа Киевстар ТБ. Отдельно, на канале «КСТБ Еврокубки» зрители смогут увидеть поединки житомирского «Полесья», «Александрии» и ответный матч «горняков» против «Ильвеса».
Поединки с участием киевского «Динамо» будет транслировать не только Киевстар, но и телеканал 2+2. Подопечные Александра Шовковского 22 июля сыграют свой первый матч на стадионе «Арена Люблин» в Польше.
«Полесья» и «Александрия» поединки второго раунда Лиги конференций проведут 24 и 31 июля. Просмотр доступен с любого удобного устройства – смартфона, планшета, компьютера, Smart TV или через браузерную версию сервиса. Все трансляции будут размещены в разделе «Спорт», где также доступно расписание матчей.
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