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Лига чемпионов
15 июля 2025, 14:01 | Обновлено 15 июля 2025, 14:52
1220
2

Стало известно, кто покажет матчи украинских команд в еврокубках

Зрители смогут увидеть выступления клубов Премьер-лиги на платформе Киевстар ТБ

15 июля 2025, 14:01 | Обновлено 15 июля 2025, 14:52
1220
2
Стало известно, кто покажет матчи украинских команд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

10 июля первая украинская команда – донецкий «Шахтер» – стартовала в квалификационном раунде Лиги Европы, где разгромила финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0. Второй поединок этой стадии будет сыгран 17 июля.

Накануне стало известно, что в Украине все матчи команд Премьер-лиги в квалификационных раундах еврокубков покажет платформа Киевстар ТБ. Отдельно, на канале «КСТБ Еврокубки» зрители смогут увидеть поединки житомирского «Полесья», «Александрии» и ответный матч «горняков» против «Ильвеса».

Поединки с участием киевского «Динамо» будет транслировать не только Киевстар, но и телеканал 2+2. Подопечные Александра Шовковского 22 июля сыграют свой первый матч на стадионе «Арена Люблин» в Польше.

«Полесья» и «Александрия» поединки второго раунда Лиги конференций проведут 24 и 31 июля. Просмотр доступен с любого удобного устройства – смартфона, планшета, компьютера, Smart TV или через браузерную версию сервиса. Все трансляции будут размещены в разделе «Спорт», где также доступно расписание матчей.

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Николай Титюк Источник: 24 канал
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