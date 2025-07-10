Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом

Донецкий «Шахтер» начинает выступления в еврокубках еще до середины июля. Еще и в Лиге Европы. Еще и с первого раунда квалификации. Действительно, такого не помнят даже болельщики «горняков» с большим стажем. Но это – цена, которую команда Марино Пушича, а теперь уже – Арды Турана, должна была заплатить за третье место по итогам прошлого сезона УПЛ и победу в национальном Кубке.

Поэтому «Шахтеру» пришлось не только привыкать к очень раннему старту сезона, но и к соперникам уровня финского «Ильвеса» – очень редкого гостя даже на высоких стадиях отбора в еврокубки. Но хотя бы такого оппонента, который запомнится своей причудливой эмблемой нашим фанатам. А дончанам тем временем нужно было обратить внимание на тот факт, что команда Йоонаса Рантанена была в накате – в Финляндии активно играют в футбол тогда, когда в Украине из-за жары и на улицу лишний раз нет желания выходить.

Но с новым главным тренером «Шахтеру» за что-что, а за уровень кондиций переживать как-то не приходится. А преимущество по уровню исполнительского мастерства над финскими оппонентами не требовало лишних акцентов. В итоге мы все сами увидели все в первом тайме, когда «горняки» доминировали в атаке и в итоге забили два мяча на позиционных ошибках соперников. Сначала Алиссон в середине тайма отличился в центре штрафной с паса Кевина, а затем он же и успешно подал с углового с правого фланга на ближнюю, где Элиас замкнул головой. Преимущество было неоспоримым.

После перерыва это преимущество никуда не делось. «Шахтер» с стремительной атаки начал выступления во второй половине матча, и защитники «Ильвеса» снова не удержали Алиссона в центре собственной штрафной во время заброса из глубины. Бразилец на этом не остановился и продолжал отмечаться результативными действиями. Но уже исключительно ассистами. Целыми двумя, по поводу первого из которых были вопросы к УЕФА, которое засчитало неудачную попытку перебросить вратаря как голевой пас на Кевина, но это уже нюансы. Пас под роскошный удар Педриньо да Силвы с правого фланга штрафной в ближнюю девятку с рикошетом от штанги был «чистым».

Туран при этом еще и успевал делать замены, поэтому у финских соперников не было пространства для ответа. Но момент для гола они все же нашли в конце матча, когда Невертон сначала довел дело до уничтожения и счета 6:0 в пользу «горняков», а затем Ризник позволил себе немного напрячь партнеров в обороне неудачным отбиванием удара Канги с острого угла. Но сам и исправился, поэтому даже призрачной интриги не появилось.

Ответный матч между финским «Ильвесом» и донецким «Шахтером» состоится через неделю, 17 июля.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Шахтер» – «Ильвес» – 6:0

Голы: Алиссон (26, 48), Элиас (43), Кевин (74), Педриньо (88), Невертон (90)

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Винисиус, 72) – Судаков (Очеретько, 58), Марлон (Назарина, 85), Бондаренко (Педриньо, 58) – Алиссон, Элиас (Невертон, 72), Кевин.

«Ильвес»: Виртанен – Рале, Вяйсянен, Мяэнпяя – Юккола, Ветели (Ала-Мюллюмяки, 78), Попович, Валлиус (Улунду, 63) – Степин (Канга, 63), Риски (Хютенен, 78), Седербек.

Арбитр: Марк Нагтегаал (Нидерланды).

Стадион: «Стожице» (Любляна, Словения).

ШАХТЕР – ИЛЬВЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА