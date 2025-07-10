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Лига Европы
Шахтер Донецк
10.07.2025 21:00 – FT 6 : 0
Ильвес
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Лига Европы
10 июля 2025, 22:52 | Обновлено 10 июля 2025, 23:16
1722
55

Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом

Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы

10 июля 2025, 22:52 | Обновлено 10 июля 2025, 23:16
1722
55
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» начинает выступления в еврокубках еще до середины июля. Еще и в Лиге Европы. Еще и с первого раунда квалификации. Действительно, такого не помнят даже болельщики «горняков» с большим стажем. Но это – цена, которую команда Марино Пушича, а теперь уже – Арды Турана, должна была заплатить за третье место по итогам прошлого сезона УПЛ и победу в национальном Кубке.

Поэтому «Шахтеру» пришлось не только привыкать к очень раннему старту сезона, но и к соперникам уровня финского «Ильвеса» – очень редкого гостя даже на высоких стадиях отбора в еврокубки. Но хотя бы такого оппонента, который запомнится своей причудливой эмблемой нашим фанатам. А дончанам тем временем нужно было обратить внимание на тот факт, что команда Йоонаса Рантанена была в накате – в Финляндии активно играют в футбол тогда, когда в Украине из-за жары и на улицу лишний раз нет желания выходить.

Но с новым главным тренером «Шахтеру» за что-что, а за уровень кондиций переживать как-то не приходится. А преимущество по уровню исполнительского мастерства над финскими оппонентами не требовало лишних акцентов. В итоге мы все сами увидели все в первом тайме, когда «горняки» доминировали в атаке и в итоге забили два мяча на позиционных ошибках соперников. Сначала Алиссон в середине тайма отличился в центре штрафной с паса Кевина, а затем он же и успешно подал с углового с правого фланга на ближнюю, где Элиас замкнул головой. Преимущество было неоспоримым.

После перерыва это преимущество никуда не делось. «Шахтер» с стремительной атаки начал выступления во второй половине матча, и защитники «Ильвеса» снова не удержали Алиссона в центре собственной штрафной во время заброса из глубины. Бразилец на этом не остановился и продолжал отмечаться результативными действиями. Но уже исключительно ассистами. Целыми двумя, по поводу первого из которых были вопросы к УЕФА, которое засчитало неудачную попытку перебросить вратаря как голевой пас на Кевина, но это уже нюансы. Пас под роскошный удар Педриньо да Силвы с правого фланга штрафной в ближнюю девятку с рикошетом от штанги был «чистым».

Туран при этом еще и успевал делать замены, поэтому у финских соперников не было пространства для ответа. Но момент для гола они все же нашли в конце матча, когда Невертон сначала довел дело до уничтожения и счета 6:0 в пользу «горняков», а затем Ризник позволил себе немного напрячь партнеров в обороне неудачным отбиванием удара Канги с острого угла. Но сам и исправился, поэтому даже призрачной интриги не появилось.

Ответный матч между финским «Ильвесом» и донецким «Шахтером» состоится через неделю, 17 июля.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Шахтер» – «Ильвес» – 6:0

Голы: Алиссон (26, 48), Элиас (43), Кевин (74), Педриньо (88), Невертон (90)

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Винисиус, 72) – Судаков (Очеретько, 58), Марлон (Назарина, 85), Бондаренко (Педриньо, 58) – Алиссон, Элиас (Невертон, 72), Кевин.

«Ильвес»: Виртанен – Рале, Вяйсянен, Мяэнпяя – Юккола, Ветели (Ала-Мюллюмяки, 78), Попович, Валлиус (Улунду, 63) – Степин (Канга, 63), Риски (Хютенен, 78), Седербек.

Арбитр: Марк Нагтегаал (Нидерланды).

Стадион: «Стожице» (Любляна, Словения).

ШАХТЕР – ИЛЬВЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 56
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JSI
Против Бешикташа у кротов шансов нет.
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+23
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Макс Максов
Зараз головне очки в таблицю коефіцієнтів і не важливо, в яких турнірах вони будуть здобуватися... З першою перемогою в новому сезоні єврокубків!
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+7
Philip J. Fry
Норм, головна битва з турками попереду
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+4
Misha Siryi
вітаю Шахтар, треба по максимуму набирати очки в таблицю коефіцієнтів
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Футболіст 123
З фінами Шахтар легко покінчить у другий грі, а ось з Бешикташем буде складніше. Навіть якщо Шахта програє Бешикташу, то нічого страшного: ЛК буде іншим добрим варіантом для участі у Єврокубках.
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+3
C.Пеклов
Добре зіграли,хоча фіни дуже слаби,наші навіть й не спітніли.
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+3
Avaksi
Непогано...
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+2
Singularis
 Крупная победа Ильвеса 7 - 7.69% AndiM, misastefanko, Vitaly H, Му🐮Му, kadaad ., Антон Корзун, Falko .
Перечислите премиальные стерненке.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Igor Jones 🇺🇦
Я фанат Динамо, вітаю Шахтар з перемогою, але… сьогодні грала збірна Бразилії
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0
Alexander Киев
Браво!🤩 із прекрасним дебютом Турана в найкращому клубі та самому титулованому в Україні! Чудова гра Шахтаря 💪🏻
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0
Останній Серед Кривих
Некоторые фанаты дянамы удалили свои комментарии под новостью "Прогноз и анонс на матч" где они писали что Ильвес уделает Шахтер ХАХАХАХАХА))) 
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0
avk2307
Давайте позитивно.
Сегодня Шахтер перестрелял Шериф.
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0
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Лига
Потренировались на изи, молодцы   
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0
Показать Скрыть 2 ответа
ANTI - PavelCO
✅Розправа американки з сабалєнкай))
✅Уніженіє кієвєцкіх 1:3 от датчан))
✅Тенісний рахунок 6-0 на старті гірників в ЛЄ
Ідеальний вечір для вболівальників Шахтаря=патріотів-захисників українського фронту Донеччини)))
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-1
Останній Серед Кривих
Ну что там фанаты фк-опзж перед матчем трепались что Ильвес надерет Шахтер, у них тем более чемпионат на ходу и т.д., как вы там? 
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-1
Футболіст 123
Оце так, ось це я розумію чудова гра!!! Я розраховував на 2:0 або 3:0, але не очікував такого великого результату. Браво, Шахта, браво, Гірники, ви чудово розбили сьогоднішнього суперника!
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-2
New Zealander
Щодо гри то востаннє я таку гру  Шахтаря бачив ще за часів Луческу коли Бате розгромили 0-7 в Лізі Чемпіонів
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-2
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New Zealander
Я прогнозував перед матчем рахунок - 5-0 в прогнозі на гру (ось тут - https://sport.ua/uk/news/777131-shahtar-ilves-prognoz-ta-anons-na-match-kva
lifikatsii-ligi-yevropi) за що отримав 10 мінусів від чайочок. Ну вони мабуть поклали мінуси бо я все ж не вгадав рахунок - остаточний рахунок 6-0 тому вибачаю їх
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-2
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Airwolf77
хФедь ак228, продолжай дальше минусовать со всех своих акков, у тебя их много)
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-3
Андрей⚒️
Вот это начало! Топ игра, теперь настраиваться на Бешикташ!
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-3
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