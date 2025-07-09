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Лига Европы
Шахтер Донецк
10.07.2025 21:00 - : -
Ильвес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 июля 2025, 22:20 | Обновлено 09 июля 2025, 22:21
55
0

Шахтер – Ильвес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы

09 июля 2025, 22:20 | Обновлено 09 июля 2025, 22:21
55
0
Шахтер – Ильвес. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 10 июля, состоится поединок 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» встретится с финским «Ильвесом». Матч пройдет в Любляне (Словения) на стадионе «Стожице», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Донецкая команда прошлый сезон завершила на третьем месте Украинской Премьер-лиги, но благодаря победе в Кубке Украины смогла завоевать право сыграть в квалификации Лиги Европы. Во время подготовки к первому официальному матчу нового сезона «горняки» провели два спарринга, обыграв «Горицу» (1:0) и сыграв вничью со «Словацко» (1:1). «Ильвес» в прошлом чемпионате Финляндии занял второе место, а в нынешнем национальном турнире после 15 матчей занимает третью позицию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ильвес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
10 июля 2025 -
21:00
Ильвес
Фора Шахтера -2.0 1.97 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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