Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играли Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 26-й минуте Алиссон Сантана после передачи Кевина открыл счет для Шахтера (1:0).

На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после передачи Алиссона Сантаны с углового удвоил перевес Шахтера (2:0).

На 47-й минуте Алиссон Сантана оформил дубль, и перевес Шахтера увеличился до трех мячей (3:0).

На 74-й минуте Кевин забил 4-й гол горняков в ворота финской команды (4:0).

В конце игры Педриньо и Невертон довели счет до 6:0, а героем матча стал Алиссон, у которого 2 гола и 3 ассиста.

Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.

🏆 Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

10 июля 2025 года, Любляна (Словения), стадион Стожице

Шахтер (Украина) – Ильвес (Финляндия) – 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 87, Невертон, 90

Инфографика

Шахтер – Ильвес. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 26 мин

🔥 Перший гол у новому сезоні! 👏



⚽️ Аліссон відкриває рахунок у матчі 🆚 «Ільвес» 🙌#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/jBfxHzwgmh — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025

ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 43 мин

ГОЛ! 3:0. Алиссон Сантана, 47 мин

ГОЛ! 4:0. Кевин, 74 мин

ГОЛ! 5:0. Педриньо, 87 мин

ГОЛ! 6:0. Невертон, 90 мин