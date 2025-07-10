Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играли Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
На 26-й минуте Алиссон Сантана после передачи Кевина открыл счет для Шахтера (1:0).
На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после передачи Алиссона Сантаны с углового удвоил перевес Шахтера (2:0).
На 47-й минуте Алиссон Сантана оформил дубль, и перевес Шахтера увеличился до трех мячей (3:0).
На 74-й минуте Кевин забил 4-й гол горняков в ворота финской команды (4:0).
В конце игры Педриньо и Невертон довели счет до 6:0, а героем матча стал Алиссон, у которого 2 гола и 3 ассиста.
Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.
🏆 Лига Европы. Квалификация. Первый раунд
10 июля 2025 года, Любляна (Словения), стадион Стожице
Шахтер (Украина) – Ильвес (Финляндия) – 6:0
Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 87, Невертон, 90
Инфографика
Шахтер – Ильвес. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 26 мин
🔥 Перший гол у новому сезоні! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
⚽️ Аліссон відкриває рахунок у матчі 🆚 «Ільвес» 🙌#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/jBfxHzwgmh
ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 43 мин
⚽️ 2:0! 😍 Дебютний гол Кауана Еліаса у єврокубках! 👏🏻#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/4u8qZDn7Cb— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
ГОЛ! 3:0. Алиссон Сантана, 47 мин
Аліссон сьогодні 🔥🔥🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
⚽️⚽️ 19-річний півзахисник оформив дубль! 👏🏻#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/CtCe34IiuE
ГОЛ! 4:0. Кевин, 74 мин
4:0 ⚽️ І ЦЕ КЕ-Е-ЕВІ-І-ІН! 😍#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/GtffeYhVHl— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
ГОЛ! 5:0. Педриньо, 87 мин
ГОЛ! 6:0. Невертон, 90 мин
События матча
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valifikatsii-ligi-yevropi) за що отримав 10 мінусів від чайочок. Ну вони мабуть поклали мінуси бо я все ж не вгадав рахунок - остаточний рахунок 6-0 тому вибачаю їх