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  4. Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Лига Европы
Шахтер Донецк
10.07.2025 21:00 – FT 6 : 0
Ильвес
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Лига Европы
10 июля 2025, 22:59 | Обновлено 10 июля 2025, 23:05
4541
7

Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы

10 июля 2025, 22:59 | Обновлено 10 июля 2025, 23:05
4541
7
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играли Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 26-й минуте Алиссон Сантана после передачи Кевина открыл счет для Шахтера (1:0).

На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после передачи Алиссона Сантаны с углового удвоил перевес Шахтера (2:0).

На 47-й минуте Алиссон Сантана оформил дубль, и перевес Шахтера увеличился до трех мячей (3:0).

На 74-й минуте Кевин забил 4-й гол горняков в ворота финской команды (4:0).

В конце игры Педриньо и Невертон довели счет до 6:0, а героем матча стал Алиссон, у которого 2 гола и 3 ассиста.

Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом состоится 17 июля в финском Тампере.

🏆 Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

10 июля 2025 года, Любляна (Словения), стадион Стожице

Шахтер (Украина) – Ильвес (Финляндия) – 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 87, Невертон, 90

Инфографика

Шахтер – Ильвес. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 26 мин

ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 43 мин

ГОЛ! 3:0. Алиссон Сантана, 47 мин

ГОЛ! 4:0. Кевин, 74 мин

ГОЛ! 5:0. Педриньо, 87 мин

ГОЛ! 6:0. Невертон, 90 мин

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес видео голов и обзор Алиссон Сантана Кауан Элиас Кевин (Шахтер) Невертон Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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Crassus1
Бразилы это клас, но украинская защита это валидол
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+1
palyvoda2006
Цей раунд ліги європи - не та вагова категорія для Шахтаря!
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+1
bibka stara
Произошло жесткое бразильское п0рево! красота)
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+1
Remark
Є інформація, що Бешікташ вже вирішив не виходити на матч проти Шахтаря. Краще вже технічна поразка.
Наполі кусає лікті від того, що упустили майбутнього володаря ЗМ.
П. С. Без жартів рахунок бімба 🔥
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0
Cityzen83
Ну, кроти реально браво! Дуже і дуже впевнено і красиво. Я сильно помилявся, думав, що фінів пройдуть, але з валідолом.
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0
New Zealander
Я прогнозував перед матчем рахунок - 5-0 в прогнозі на гру (ось тут - https://sport.ua/uk/news/777131-shahtar-ilves-prognoz-ta-anons-na-match-k
valifikatsii-ligi-yevropi) за що отримав 10 мінусів від чайочок. Ну вони мабуть поклали мінуси бо я все ж не вгадав рахунок - остаточний рахунок 6-0 тому вибачаю їх
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-2
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