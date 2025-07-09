Шахтер Донецк

10 июля «Шахтер» первым из украинских клубов открывает новый еврокубковый сезон. В рамках первого отборочного раунда Лиги Европы подопечные Арды Турана, для которого этот поединок станет дебютным официальным во главе «горняков», на стадионе «Стожица» в Любляне сыграют против финского «Ильвеса».

Шахтер

Сложно припомнить, когда до этого «Шахтер» так рано начинал сезон. Однако, сами виноваты.

В минувшем чемпионате страны впервые за многие годы «оранжево-черные» финишировали ниже второй строчки в турнирной таблице, заняв третье место. Как следствие – отставка главного тренера Марино Пушича со всем его штабом. И назначение на вакантную должность молодого турецкого специалисты Арды Турана.

В нынешнее трансферное окно донецкий клуб не ощутил каких-либо серьезных кадровых потрясений. Возможно, новых игроков не появилось, учитывая столь ранний старт команды в еврокубках. Но не исключен и такой вариант, что в клубе полагают, что достаточно вложились ранее, еще за каденции Пушича, и дорогостоящие бразильцы наконец-то должны преодолеть проблемы адаптации.

К еврокубковому старту дончане готовились в Словении. Там они провели лишь два спарринга – против «Горицы» и «Словацко».

Хорватский коллектив подопечные Турана минимально одолели 1:0, а с чехами расписали мировую – 1:1.

Если судить по этим двум поединкам, то ничего революционного «революционный» тренер Арда Туран в игру команды не внес. Хотя в плане ожиданий следует обязательно делать поправку на «ветер». То есть, на нехватку времени. Уж слишком рано команде стартовать в еврокубках, уж совсем недавно пришел на новое место Туран, чтобы сразу требовать от него «Симеоне в обороне и Энрике в атаке».

Одно лишь можно сказать в этой связи однозначно: «Шахтер» на словенских сборах работал под жесточайшими физическими нагрузками.

В игре против «Горицы» Туран задействовал практически всех, имеющихся под его рукой, игроков. На первую половину матча турецкий наставник выпустил футболистов, которым на вторую половину игры места в составе не нашлось.

А вот в игре против «Словацко» Туран уже не мудрствовал лукаво. Скорее всего, на первый матч против «Ильвеса» в основе выйдут те игроки, которые вышли в основе на «Словацко».

Ильвес

В минувшем чемпионате Финляндии «Ильвес» занял высокое второе место. Неплохо команда из Тампере выступает и в текущем чемпионате (сезон в Суоми проводится по системе весна-осень). После 16 туров подопечные Йонаса Рантанена занимают третье место, уступая «Интеру» и КуПСу одно очко.

Однако следует уточнить, что команды провели разное количество матчей: по потерянным очкам «рыси» идут на второй строчке.

В крайнем поединке команда из Тампере сыграла на выезде вничью с «Сейнейокеном» – 1:1.

История противостояний

Соперники проведут дебютную встречу. К слову, «Шахтер» в официальных поединках вообще с финскими командами доселе не пересекался.

Прогноз

«Ильвес» – скромная команда даже по меркам скромной в футбольном плане Финляндии. В основном раунде еврокубков «рыси» пока еще не выступали. Тем не менее, сбрасывать ее со счетов ни в коем случае нельзя. Хотя бы потому, что в минувшем сезоне в одном из раундов Лиги конференций «Ильвес» прошел «Аустрию».

Можно не сомневаться, что команда Рантанена будет играть строго от обороны. Но, в то же время, нельзя не отметить и того факта, что в текущем чемпионате Финляндии «Ильвес» является лидером по забитым мячам (33).

Однако все равно вышеизложенное – просто присказка. А соль в том, что практически по всем показателям, и не только игровым, «Шахтер» является безоговорочным фаворитом дуэли. Если у финнов и есть в чем-то преимущество, так это, разве, в игровом тонусе.

Предположим, что матч завершится победой «Шахтера» 2:0.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Педро, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Марлон, Бондаренко, Судаков, Кевин, Алиссон, Эгиналду

«Ильвес»: Виртанен, Мяенпяя, Миетунен, Рале, Ветели, Попович, Валиус, Юккола, Лаури, Седербек, Акиньеми.