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Лига Европы
Шахтер Донецк
10.07.2025 21:00 – FT 6 : 0
Ильвес
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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 02:23 | Обновлено 11 июля 2025, 02:30
264
0

Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Ильвесом»

11 июля 2025, 02:23 | Обновлено 11 июля 2025, 02:30
264
0
Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча с финским «Ильвесом» (6:0) в 1-м раунде квалификации Лиги Европы:

– Сегодня очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире, а «Ильвес» – очень хорошая команда. Они доминировали во всех своих местных матчах и хорошо контролируют мяч. Мы очень серьезно готовились, и это было видно на поле. Мы реализовали много игровых принципов. Я доволен большей частью игры. Конечно, никогда не бывает достаточно. У нас возникали определенные проблемы в обороне и при построении атаки от ворот, с другой стороны, мы забивали, используя именно те принципы, которые отрабатывали. Также мои игроки хорошо отреагировали, а сделать это спустя 20 дней после начала подготовительного этапа было непросто. Мы стараемся заложить фундамент, и в том, что мы сразу получаем такой результат, заключается наше преимущество. Мы реалистично смотрим на ситуацию и максимально серьезно подойдем к ответному матчу.

– Во-первых, поздравляем вас с первой победой во главе «Шахтера» – с очень яркой победой с таким счетом. «Шахтер» высоко прессинговал: является ли это частью вашего долгосрочного видения игры команды?

– Если честно, я хочу действовать так против любой команды. Если соперник разыгрывает мяч от ворот – это для нас преимущество. Но нужно очень четко реализовывать это на поле, ведь в линии обороны возникают ситуации один на один. Но я доверяю своим защитникам в этом плане. «Шахтер» – большая команда, и мы должны играть как большая команда – как можно больше на половине соперника. В то же время футбол – это про своевременные перемещения, и мы можем менять подход, если будет нужно. Но в целом, в принципе, я хочу играть как можно больше на половине соперника.

– Я наблюдал за вами, и даже при счете 5:0 вы так нервничали… Кажется, это опасно, в первую очередь. А во-вторых – так будет всегда?

– Мы должны бороться за каждый мяч и за каждое движение. Футбол – это не так просто, он требует уважения и серьезного отношения, поэтому мы должны сохранять максимальную концентрацию каждое мгновение. Если мы потеряем это внимание в другом матче – это может обернуться проблемами. Кроме того, мои игроки очень молоды, и мы должны показывать этот уровень каждую минуту. Конечно, мы видим счет 5:0 и понимаем, что происходит, но это наша философия. Мы никогда не будем успокаиваться из-за счета, потому что стремимся к максимально качественной игре и к максимально возможному количеству забитых мячей. Я видел в своей жизни много матчей, когда команда играет таким образом, и в итоге случается ничья или даже поражение. Поэтому я хорошо знаю, как это бывает, и ни при каких обстоятельствах не буду поддерживать спокойное отношение в таких случаях.

– Как уже сказал мой коллега, вы довольно эмоциональный тренер, однако и команда была эмоционально заряженной. Можете признаться, что вы сказали футболистам в раздевалке перед матчем?

– В жизни проживать каждый момент с эмоциями – это на самом деле возможность. Это шанс. И если у тебя есть эта способность – ты можешь действительно переживать эти эмоции. Это шанс для человека. А что касается того, что я говорил игрокам – я сказал: если мы – «Шахтер», то должны с первого дня дать четкий сигнал о том, чего мы хотим и о чем мечтаем. Как по мне, эта игра стала именно тем посланием, которое мы передали на поле. Это наши стремления.

Я также сказал им: сосредоточьтесь на позитивном, потому что это уже моя работа – сосредотачиваться на негативном. Сказал доверять друг другу. Они очень хорошие ребята. Кстати, возможно, должен был сказать это еще в начале пресс-конференции: у Назарины только что родился ребенок. Я сказал ему, что он может взять столько выходных, сколько захочет. А он ответил, что хочет сыграть в товарищеском матче. Значит, он сыграет, а потом уйдет в отпуск. Хочу поздравить его и его семью.

– Кауан Элиас забил свой первый гол в еврокубках. Как вы видите его потенциал в этом сезоне на роль основного форварда?

– У Кауана Элиаса большое будущее нападающего. Он очень эффективен в штрафной, но ему нужно улучшить некоторые аспекты, например, оборонительные качества и количество потерь мяча. У него отличный потенциал, и я буду работать вместе с ним, чтобы у него было лучшее будущее. Я всегда буду давить на него, чтобы он прогрессировал, но когда он будет ошибаться, я буду первым, кто его поддержит, потому что никогда не лишаю своих игроков права на ошибку. Я очень доволен им, так же как и Эгиналду и Траоре. Я рассчитываю на всех своих 24 игроков. Как я уже сказал, у Кауана Элиаса большое будущее нападающего, и если он улучшит другие качества, о которых я только что упомянул, верю, что он сможет играть на самом высоком уровне.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
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Лига Европы Шахтер Донецк пресс-конференция Арда Туран Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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