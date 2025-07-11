11.07.2025 13:30 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига11 июля 2025, 15:58 |
80
0
Взяли реванш. Тернопольская Нива в спарринге обыграла Оболонь
«Оболонь» и «Нива» (Тернополь) сыграли два контрольных матча за день
11 июля 2025, 15:58 |
80
0
Киевская «Оболонь» и тернопольская «Нива» продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 11 июля, команды провели сразу два спарринга.
Оба матча прошли на базе «Оболони» в Буче. В первом из них «Оболонь» одержала победу со счетом 5:1
Второй спарринг завершился победой «Нивы». Единственный гол на 60-й минуте забил Радион Посевкин. Игрок «Нивы» дальним ударом перебросил голкипера «Оболони».
Товарищеский матч. 11 июля. Буча
«Оболонь» Киев – «Нива» Тернополь – 0:1
Гол: Посевкин, 60.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2025, 22:52 157
Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы
Футбол | 10 июля 2025, 18:05 6
Не стало Степана Юрчишина
Теннис | 11.07.2025, 12:46
Футбол | 10.07.2025, 17:11
Футбол | 11.07.2025, 14:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2025, 23:59 37
10.07.2025, 18:15 41
10.07.2025, 21:11 7
10.07.2025, 16:21
09.07.2025, 19:57
10.07.2025, 07:40 11
10.07.2025, 10:49 2
10.07.2025, 08:49 2