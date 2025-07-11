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Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 15:58 |
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0

Взяли реванш. Тернопольская Нива в спарринге обыграла Оболонь

«Оболонь» и «Нива» (Тернополь) сыграли два контрольных матча за день

11 июля 2025, 15:58 |
80
0
Взяли реванш. Тернопольская Нива в спарринге обыграла Оболонь
ФК Нива Тернополь

Киевская «Оболонь» и тернопольская «Нива» продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 11 июля, команды провели сразу два спарринга.

Оба матча прошли на базе «Оболони» в Буче. В первом из них «Оболонь» одержала победу со счетом 5:1

Второй спарринг завершился победой «Нивы». Единственный гол на 60-й минуте забил Радион Посевкин. Игрок «Нивы» дальним ударом перебросил голкипера «Оболони».

Товарищеский матч. 11 июля. Буча

«Оболонь» Киев – «Нива» Тернополь – 0:1

Гол: Посевкин, 60.

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товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Радион Посевкин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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