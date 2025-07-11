Взяли реванш. Тернопольская Нива в спарринге обыграла Оболонь

Киевская «Оболонь» и тернопольская «Нива» продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 11 июля, команды провели сразу два спарринга.

Оба матча прошли на базе «Оболони» в Буче. В первом из них «Оболонь» одержала победу со счетом 5:1

Второй спарринг завершился победой «Нивы». Единственный гол на 60-й минуте забил Радион Посевкин. Игрок «Нивы» дальним ударом перебросил голкипера «Оболони».

Товарищеский матч. 11 июля. Буча

«Оболонь» Киев – «Нива» Тернополь – 0:1

Гол: Посевкин, 60.