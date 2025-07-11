Оболонь проводит спарринги с тернопольской Нивой. Сыграют двумя составами

Киевская «Оболонь» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В пятницу, 11 июля, команда проведет сразу два контрольных матча с «Нивой» (Тернополь). Тренерский штаб «Оболони» планирует использовать два состава.

«Оболонь» сезон 2024/25 завершила на 11 месте. В 30 матчах команда набрала 32 очка. В первом контрольном матче на летних сборах «Оболонь» проиграла черкасскому ЛНЗ со счетом 1:2. А во втором спарринге обыграла «Кудровку» (2:0).

«Нива» прошлый сезон завершила на третьем месте в группе «Выбывание». В 24 матчах команда набрала 32 очка (8 побед, 8 ничьих и 8 поражений).

Тернопольский клуб активно готовиться к новому сезону. В контрольных матчах команда проиграла «Вересу» (0:3) и клубу «Пробой» (1:2), а также выиграла у «Руха» (2:1).

Оба спарринга «Оболони» и тернопольской «Нивы» пройдут на базе киевского клуба в «Буче». Начало матчей в 11:00 и 13:30.

Ранее сообщалось, что киевская «Оболонь» усилилась тремя футболистами.