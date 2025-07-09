ОФИЦИАЛЬНО. Киевская Оболонь усилилась тремя футболистами

Киевская «Оболонь» пополнилась тремя футболистами. Клуб УПЛ получил три важных усиления для основной команды.

К команде присоединились защитники Дмитрий Семенов, Евгений Шевченко и вратарь Вадим Сташкив.

Дмитрий Семенов – 25-летний защитник с опытом выступлений за «Александрию», «Кремень», «Николаев», латвийскую «Елгаву», «Днепр», «Левый Берег» и «Кривбасс». В прошлом сезоне провел 26 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Евгений Шевченко – возвращается в команду. 29-летний защитник уже хорошо знаком болельщикам «Оболони», он выступал за команду в 2015–2020 годах (85 матчей, 4 гола). В прошлом сезоне провел 26 поединков за «Верес», забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

Вадим Сташкив – 18-летний вратарь, воспитанник тернопольского футбола. В прошлом сезоне играл за «Левый Берег» U-19 (18 матчей).