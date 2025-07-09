В лагере Оболони находится потенциальный новичок, это воспитанник Динамо
Артем Кулаковский из Ворсклы проходит просмотр в клубе пивоваров
У складі київської «Оболоні» наразі перебуває потенційний новачок – 25-річний опорний півзахисник Артем Кулаковський.
Вихованець Динамо тренується з командою на зборах. Кулаковський не з'явився у розташуванні полтавської «Ворскли», якій належав раніше.
Ситуація в полтавському клубі залишається нестабільною – багато гравців із чинними контрактами залишають команду через неможливість зберігати попередні умови.
Раніше з клубом попрощався Ігор Пердута, Денис Ндукве перейшов у Верес. Владислав Кулач вирушив до «Чорноморця».
На черзі – Артем Челядін, Олександр Скляр, Сергій Мякушко. Не буде в команді Павла Ісенка та Данила Хрипчука.
Кулаковський провів попередній сезон у «Ворсклі», взявши участь у 5 матчах УПЛ.
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