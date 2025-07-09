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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 02:23 | Обновлено 09 июля 2025, 03:13
86
0

В лагере Оболони находится потенциальный новичок, это воспитанник Динамо

Артем Кулаковский из Ворсклы проходит просмотр в клубе пивоваров

09 июля 2025, 02:23 | Обновлено 09 июля 2025, 03:13
86
0
В лагере Оболони находится потенциальный новичок, это воспитанник Динамо
ФК Ворскла. Артем Кулаковский

У складі київської «Оболоні» наразі перебуває потенційний новачок – 25-річний опорний півзахисник Артем Кулаковський.

Вихованець Динамо тренується з командою на зборах. Кулаковський не з'явився у розташуванні полтавської «Ворскли», якій належав раніше.

Ситуація в полтавському клубі залишається нестабільною – багато гравців із чинними контрактами залишають команду через неможливість зберігати попередні умови.

Раніше з клубом попрощався Ігор Пердута, Денис Ндукве перейшов у Верес. Владислав Кулач вирушив до «Чорноморця».

На черзі – Артем Челядін, Олександр Скляр, Сергій Мякушко. Не буде в команді Павла Ісенка та Данила Хрипчука.

Кулаковський провів попередній сезон у «Ворсклі», взявши участь у 5 матчах УПЛ.

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Артем Кулаковский Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев ТаТоТаке Ворскла Полтава Денис Ндукве Игорь Пердута Владислав Кулач Артем Челядин Александр Скляр Сергей Мякушко Павел Исенко Даниил Хрипчук просмотр игроков
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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