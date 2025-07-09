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Украина. Первая лига
09 июля 2025, 02:59 | Обновлено 09 июля 2025, 03:23
166
0

Кулач отправился из Ворсклы в свою новую команду

Новым клубом форварда станет одесский Черноморец

09 июля 2025, 02:59 | Обновлено 09 июля 2025, 03:23
166
0
Кулач отправился из Ворсклы в свою новую команду
ФК Ворскла. Владислав Кулач

Украинский форвард Владислав Кулач покидает полтавскую «Ворсклу» и переходит в одесский «Черноморец».

Как сообщает источник, 32-летний игрок уже отправился в новую команду с вещами и документами. Оба клуба весной вылетели из УПЛ в Первую лигу.

Главный тренер одесситов Александр Кучер рассматривает нападающего как потенциальное усиление атакующей линии. Похоже, «Черноморец» получает опытного форварда с выступлениями в еврокубках.

В прошлом сезоне Владислав Кулач провёл за «Ворсклу» 6 матчей в УПЛ и отметился одним голом. Соглашение с полтавским клубом было действующим ещё на один год, однако из-за финансовой ситуации и изменения статуса «Ворсклы» (вылет в Первую лигу) футболист решил сменить команду.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Кулач Ворскла Полтава ТаТоТаке трансферы УПЛ Черноморец Одесса Первая лига Украины Александр Кучер
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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