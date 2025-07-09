Кулач отправился из Ворсклы в свою новую команду

Украинский форвард Владислав Кулач покидает полтавскую «Ворсклу» и переходит в одесский «Черноморец».

Как сообщает источник, 32-летний игрок уже отправился в новую команду с вещами и документами. Оба клуба весной вылетели из УПЛ в Первую лигу.

Главный тренер одесситов Александр Кучер рассматривает нападающего как потенциальное усиление атакующей линии. Похоже, «Черноморец» получает опытного форварда с выступлениями в еврокубках.

В прошлом сезоне Владислав Кулач провёл за «Ворсклу» 6 матчей в УПЛ и отметился одним голом. Соглашение с полтавским клубом было действующим ещё на один год, однако из-за финансовой ситуации и изменения статуса «Ворсклы» (вылет в Первую лигу) футболист решил сменить команду.