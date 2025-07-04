Неожиданно. Известный футболист Ворсклы покинул полтавский клуб

Форвард полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач принял решение прекратить сотрудничество с командой, несмотря на действующий контракт до июня 2026 года.

32-летний футболист вернулся в клуб в январе и договорился о сотрудничестве с «Ворсклой» на правах свободного агента. За полгода игрок провел восемь матчей, в которых забил один гол.

По информации источника, Кулач покинул расположение полтавского клуба и намерен продолжить карьеру в другой команде. Одним из претендентов на форварда считается одесский «Черноморец», который также вылетел в Первую лигу.

В своей карьере Владислав играл в том числе за донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции, Армении, Азербайджана и Венгрии. Кулач является финалистом Кубка Украины и дважды выигрывал бронзовые награды Премьер-лиги.