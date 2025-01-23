ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вернула лучшего бомбардира сезона 2020/21

31-летний украинский форвард Владислав Кулач подписал контракт с полтавской «Ворсклой».

Именно в полтавской команде Кулач стал лучшим бомбардиром сезона 2020/2021 с результатом - 15 мячей.

Последним клубом форварда был армянский «Пюник», который он покинул на правах свободного агента в августе 2024 года.

За полтавскую «Ворсклу» Кулач сыграл 78 матчей и забил 33 гола.

Также Владислав играл за киевское «Динамо».