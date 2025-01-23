Украина. Премьер лига23 января 2025, 15:22 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вернула лучшего бомбардира сезона 2020/21
Владислав Кулач лучшие свои годы провел в Полтаве
23 января 2025, 15:22 |
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31-летний украинский форвард Владислав Кулач подписал контракт с полтавской «Ворсклой».
Именно в полтавской команде Кулач стал лучшим бомбардиром сезона 2020/2021 с результатом - 15 мячей.
Последним клубом форварда был армянский «Пюник», который он покинул на правах свободного агента в августе 2024 года.
За полтавскую «Ворсклу» Кулач сыграл 78 матчей и забил 33 гола.
Также Владислав играл за киевское «Динамо».
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