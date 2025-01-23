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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 15:22 |
1177
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вернула лучшего бомбардира сезона 2020/21

Владислав Кулач лучшие свои годы провел в Полтаве

23 января 2025, 15:22 |
1177
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вернула лучшего бомбардира сезона 2020/21
ФК Ворскла. Владислав Кулач

31-летний украинский форвард Владислав Кулач подписал контракт с полтавской «Ворсклой».

Именно в полтавской команде Кулач стал лучшим бомбардиром сезона 2020/2021 с результатом - 15 мячей.

Последним клубом форварда был армянский «Пюник», который он покинул на правах свободного агента в августе 2024 года.

За полтавскую «Ворсклу» Кулач сыграл 78 матчей и забил 33 гола.

Также Владислав играл за киевское «Динамо».

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Ворскла Полтава Владислав Кулач трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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