Александр АНТОНЕНКО: «Нужно было посмотреть, как игроки перенесут 90 минут»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал результаты двойного спарринга против тернопольской «Нивы» (5:1, 0:1).

Наставник рассказал о целях тренерского штаба, особенностях тактической работы и итогах первого этапа летних сборов.

– Было два матча. Насколько вообще полезен такой формат? Как вы оцениваете?

– Конечно, полезен. Нам нужно было просмотреть игроков, как они себя чувствуют на протяжении 90 минут игры. Потому что до этого мы играли по 60 минут, по 45 минут. Сейчас – 90. Нам нужно было посмотреть, кто как выдержит, кто как справится под нагрузкой. Как они перенесут игровую дистанцию в 90 минут.

– Было два разных состава. Какой из них лучше справился с тактическими задачами?

– Мы сейчас не можем вам сказать о тех тактических задачах, которые отрабатывали. Здесь главное было, наверное, больше посмотреть, как игроки будут себя вести на 90-минутном отрезке. Поэтому сложно сказать, кто.

Одни выиграли, другие проиграли, но у нас была одна и та же задача. Мы сможем сказать только тогда, когда пересмотрим. Если в первой игре мы играли с командой, которая действовала с четырьмя защитниками, то во второй они садились в пять, и нам было тяжело. Мы просто перестраивались и пытались взломать эту насыщенную оборону.

– Первый этап летних сборов завершён. Пожалуйста, сделайте определённые выводы.

– Выводы мы можем сделать. Мы понемногу набираем обороты – в плане игровой дисциплины, в плане игрового ритма, в плане отношения игроков к игре. Это для нас очень важно. Если на первом сборе мы больше работали без мячей, то сейчас у нас уже добавляется мяч, добавляется набор километража игрового. Это совершенно разные вещи.