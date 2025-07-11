Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь и тернопольская Нива провели спарринг. Команды сыграют еще раз
Товарищеские матчи
Оболонь
11.07.2025 11:00 – FT 5 : 1
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 13:19 | Обновлено 11 июля 2025, 13:20
158
0

Оболонь и тернопольская Нива провели спарринг. Команды сыграют еще раз

Второй поединок также пройдет на базе «Оболони» и начнется в 13:30

11 июля 2025, 13:19 | Обновлено 11 июля 2025, 13:20
158
0
Оболонь и тернопольская Нива провели спарринг. Команды сыграют еще раз
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» продолжает подготовку к старту нового чемпионата. В пятницу, 11 июля, команда проведет сразу два контрольных матча с «Нивой» (Тернополь). В первом из них «Оболонь» одержала победу со счетом 5:1.

«Оболонь» начала поединок очень активно. Уже на 5-й минуте Виктор Близниченко открыл счет, а спустя две минуты оформил дубль. На 8-й минуте Денис Устименко отправил в ворота «Нивы» третий мяч, а на 27-й минуте забил снова.

Во втором тайме команды обменялись голами. Забить «Нива» смогла только на 90-й минуте.

Второй спарринг «Оболони» и тернопольской «Нивы» пройдет на базе киевского клуба в «Буче». Начало матча в 13:30.

Товарищеский матч. 11 июля. Буча

«Оболонь» Киев – «Нива» Тернополь – 5:1

Голы: Близниченко, 5, 7, Устименко, 8, 27, Ломницкий, 54 – Пежинский, 90

По теме:
ВИДЕО. Ванат сравнял счет в матче Динамо – Вест Бромвич
Александрия (Украина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:0. Видеообзор матча
ВИДЕО. Динамо пропустило от экс-футболиста Ливерпуля
товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
Футбол | 11 июля 2025, 13:45 1
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко

Итальянский гранд отказался от подписания Александра Зинченко

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 10 июля 2025, 16:21 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
Футбол | 11.07.2025, 09:36
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
Футбол | 10.07.2025, 17:11
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
Футбол | 11.07.2025, 12:31
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 7
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 5
Футбол
Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира
Безумие в боксе. Джейк Пол может провести бой за титул чемпиона мира
09.07.2025, 12:04 1
Бокс
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем