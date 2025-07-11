Оболонь и тернопольская Нива провели спарринг. Команды сыграют еще раз
Второй поединок также пройдет на базе «Оболони» и начнется в 13:30
Киевская «Оболонь» продолжает подготовку к старту нового чемпионата. В пятницу, 11 июля, команда проведет сразу два контрольных матча с «Нивой» (Тернополь). В первом из них «Оболонь» одержала победу со счетом 5:1.
«Оболонь» начала поединок очень активно. Уже на 5-й минуте Виктор Близниченко открыл счет, а спустя две минуты оформил дубль. На 8-й минуте Денис Устименко отправил в ворота «Нивы» третий мяч, а на 27-й минуте забил снова.
Во втором тайме команды обменялись голами. Забить «Нива» смогла только на 90-й минуте.
Второй спарринг «Оболони» и тернопольской «Нивы» пройдет на базе киевского клуба в «Буче». Начало матча в 13:30.
Товарищеский матч. 11 июля. Буча
«Оболонь» Киев – «Нива» Тернополь – 5:1
Голы: Близниченко, 5, 7, Устименко, 8, 27, Ломницкий, 54 – Пежинский, 90
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