Колос уступил в контрольном матче перволиговой Виктории
Судьбу победителя решил один гол
29 июня подопечные Руслана Костышина провели товарищеский матч против сумской «Виктории».
Игра между командами была равной, однако представитель Первой лиги свой момент реализовал, а «Колос» – нет.
Единственный гол в матче забил защитник Юрий Дудник.
По итогам прошлого сезона «Колос» занял 10-е место в УПЛ. Команде Руслана Костышина удалось избежать переходных матчей.
«Виктория» Сумы в Первой лиге боролась за выживание и в итоге заняла первое место в группе «Выбывание».
Товарищеская игра. 29 июня
Колос Ковалевка – Виктория Сумы – 0:1
Гол: Дудник
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