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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
29.06.2025 14:00 – FT 0 : 1
Виктория Сумы
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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 17:25 | Обновлено 29 июня 2025, 17:26
425
0

Колос уступил в контрольном матче перволиговой Виктории

Судьбу победителя решил один гол

29 июня 2025, 17:25 | Обновлено 29 июня 2025, 17:26
425
0
Колос уступил в контрольном матче перволиговой Виктории
ФК Колос Ковалевка

29 июня подопечные Руслана Костышина провели товарищеский матч против сумской «Виктории».

Игра между командами была равной, однако представитель Первой лиги свой момент реализовал, а «Колос» – нет.

Единственный гол в матче забил защитник Юрий Дудник.

По итогам прошлого сезона «Колос» занял 10-е место в УПЛ. Команде Руслана Костышина удалось избежать переходных матчей.

«Виктория» Сумы в Первой лиге боролась за выживание и в итоге заняла первое место в группе «Выбывание».

Товарищеская игра. 29 июня

Колос Ковалевка – Виктория Сумы – 0:1

Гол: Дудник

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Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Виктория Сумы Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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