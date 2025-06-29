Колос уступил в контрольном матче перволиговой Виктории

29 июня подопечные Руслана Костышина провели товарищеский матч против сумской «Виктории».

Игра между командами была равной, однако представитель Первой лиги свой момент реализовал, а «Колос» – нет.

Единственный гол в матче забил защитник Юрий Дудник.

По итогам прошлого сезона «Колос» занял 10-е место в УПЛ. Команде Руслана Костышина удалось избежать переходных матчей.

«Виктория» Сумы в Первой лиге боролась за выживание и в итоге заняла первое место в группе «Выбывание».

Товарищеская игра. 29 июня

Колос Ковалевка – Виктория Сумы – 0:1

Гол: Дудник