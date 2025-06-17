Новичок УПЛ начал подготовку к дебютному сезону

Команды Украинской Премьер-лиги начинают готовиться к сезону 2025/26. Команды собираются на базах и готовятся с головой окунуться в тренировочный процесс.

После двух недель отпуска, игроки, тренеры и технический персонал СК «Полтава» собрались на тренировочном поле в селе Ковалевка, расположенном под Полтавой. Именно здесь команда будет проводить первый этап подготовки к сезону. Футболисты провели первую втягивающую тренировку.

После отпуска вернулись все игроки команды. К ним присоединились футболисты, прибывшие в СК «Полтава» на просмотр. Тренерский штаб планирует точечные усиления. Большинство игроков, которые завоевали путевку в УПЛ, получат шанс проявить себя на новом уровне.

После первой недели тренировок команда проведет двусторонний поединок. Матч запланирован на 21 июня. График спаррингов клуб объявит позже.

Ранее сообщалось, что украинский тренер возглавил юношескую команду дебютанта УПЛ.