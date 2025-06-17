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17 июня 2025, 15:19 | Обновлено 17 июня 2025, 15:23
995
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер возглавил юношескую команду дебютанта УПЛ

Игорь Климовский заявил, что возглавил юношескую команду «Полтавы»

17 июня 2025, 15:19 | Обновлено 17 июня 2025, 15:23
995
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер возглавил юношескую команду дебютанта УПЛ
ФК Кремень. Игорь Климовский

Украинский специалист Игорь Климовский объявил, что будет работать с юношеской командой ФК «Полтава», который впервые в своей истории сыграет в Украинской Премьер-лиге.

– А вы уже определились, где будете работать?

– Да, я уже нашел себе новую работу – буду тренером СК Полтава U-19.

– Уже определились с тренерским штабом?

– Этот вопрос еще окончательно не решен. Будут тренеры, которые уже работали в клубе, и будут новые.

– Где планирует играть СК Полтава U-19?

– В Кременчуге, – заявил Климовский.

Первую команду ФК «Полтава» возглавляет Владимир Сисенко. Именно под его руководством клуб дебютирует в Украинской премьер-лиге после завоевания серебряных медалей Первой лиги Украины.

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Игорь Климовский Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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