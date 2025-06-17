ОФИЦИАЛЬНО. Украинский тренер возглавил юношескую команду дебютанта УПЛ
Игорь Климовский заявил, что возглавил юношескую команду «Полтавы»
Украинский специалист Игорь Климовский объявил, что будет работать с юношеской командой ФК «Полтава», который впервые в своей истории сыграет в Украинской Премьер-лиге.
– А вы уже определились, где будете работать?
– Да, я уже нашел себе новую работу – буду тренером СК Полтава U-19.
– Уже определились с тренерским штабом?
– Этот вопрос еще окончательно не решен. Будут тренеры, которые уже работали в клубе, и будут новые.
– Где планирует играть СК Полтава U-19?
– В Кременчуге, – заявил Климовский.
Первую команду ФК «Полтава» возглавляет Владимир Сисенко. Именно под его руководством клуб дебютирует в Украинской премьер-лиге после завоевания серебряных медалей Первой лиги Украины.
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