Стало известно, когда Скрипник присоединится к Заре
Один из помощников нового рулевого луганского клуба присоединится к команде раньше
22 июня футболисты «Зари» начнут подготовку к новому сезону в Словении.
Как стало известно Sport.ua, уже непосредственно в Словении команде будет представлен новый главный тренер Виктор Скрипник.
Свой первый контрольный поединок луганский клуб проведет 28 июня с чемпионом Армении «Ноа».
Сейчас Скрипнику будут помогать специалисты, которые входили в тренировочный штаб его предшественника Младена Бартуловича, хотя, по имеющейся информации, среди ассистентов уже в ближайшее время может появиться тренер, которого будет рекомендовать Скрипник.
Ранее сообщалось о том, что украинский специалист Виктор Скрипник возглавил луганскую «Зарю».
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