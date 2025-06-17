Стало известно, когда Скрипник присоединится к Заре

22 июня футболисты «Зари» начнут подготовку к новому сезону в Словении.

Как стало известно Sport.ua, уже непосредственно в Словении команде будет представлен новый главный тренер Виктор Скрипник.

Свой первый контрольный поединок луганский клуб проведет 28 июня с чемпионом Армении «Ноа».

Сейчас Скрипнику будут помогать специалисты, которые входили в тренировочный штаб его предшественника Младена Бартуловича, хотя, по имеющейся информации, среди ассистентов уже в ближайшее время может появиться тренер, которого будет рекомендовать Скрипник.

Ранее сообщалось о том, что украинский специалист Виктор Скрипник возглавил луганскую «Зарю».