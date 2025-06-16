ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник – тренер Зари

Украинский специалист Виктор Скрипник возглавил луганскую «Зарю». Об этом сообщил официальный сайт украинского клуба.

55-летний специалист вернулся в клуб, которым руководил с 2019 по 2022 год. Под его управлением «Заря» дважды брала бронзу Украинской Премьер-лиги (сезоны 2019/20 и 2020/21).

Срок соглашения не разглашается.

Несколькими часами ранее луганский клуб покинул Младен Бартулович.

Последним клубом Виктора Скрипника был «Металлист 1925».

«Итак, поздравляем Виктора Скрипника с возвращением в луганскую «Зарю»! Желаем дальнейшего прогресса и больших побед нам всем!», – обращение от пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» попрощалась с Бартуловичем.