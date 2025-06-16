ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник – тренер Зари
Украинский специалист вернулся в луганский клуб
Украинский специалист Виктор Скрипник возглавил луганскую «Зарю». Об этом сообщил официальный сайт украинского клуба.
55-летний специалист вернулся в клуб, которым руководил с 2019 по 2022 год. Под его управлением «Заря» дважды брала бронзу Украинской Премьер-лиги (сезоны 2019/20 и 2020/21).
Срок соглашения не разглашается.
Несколькими часами ранее луганский клуб покинул Младен Бартулович.
Последним клубом Виктора Скрипника был «Металлист 1925».
«Итак, поздравляем Виктора Скрипника с возвращением в луганскую «Зарю»! Желаем дальнейшего прогресса и больших побед нам всем!», – обращение от пресс-службы клуба.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» попрощалась с Бартуловичем.
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