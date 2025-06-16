ОФИЦИАЛЬНО. Заря попрощалась с Бартуловичем

Луганская «Заря» официально объявила об отставке хорватского тренера Младена Бартуловича.

Младен пришел в команду в июле 2023 года. За это время коуч успел пройти путь от помощника Ненада Лалатовича, Валерия Кривенцова и Юрия Коваля до исполняющего обязанности главного тренера.

Сезон УПЛ 2024/25 «Заря» под руководством Младена Бартуловича завершила на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Младен Бартулович станет новым главным тренером харьковского «Металлиста 1925».