Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря попрощалась с Бартуловичем
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 12:47 | Обновлено 16 июня 2025, 13:14
820
1

ОФИЦИАЛЬНО. Заря попрощалась с Бартуловичем

Хорватский специалист покинул луганский клуб

16 июня 2025, 12:47 | Обновлено 16 июня 2025, 13:14
820
1
ОФИЦИАЛЬНО. Заря попрощалась с Бартуловичем
ФК Заря. Младен Бартулович

Луганская «Заря» официально объявила об отставке хорватского тренера Младена Бартуловича.

Младен пришел в команду в июле 2023 года. За это время коуч успел пройти путь от помощника Ненада Лалатовича, Валерия Кривенцова и Юрия Коваля до исполняющего обязанности главного тренера.

Сезон УПЛ 2024/25 «Заря» под руководством Младена Бартуловича завершила на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 40 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Младен Бартулович станет новым главным тренером харьковского «Металлиста 1925».

По теме:
Иностранный клуб намерен забрать Мельгосу со сборной Украины после Евро
«До новых встреч». Коуч известного клуба УПЛ анонсировал свою отставку
Стало известно, когда новичок УПЛ начнет подготовку к сезону
Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск отставка Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Футбол | 16 июня 2025, 09:13 4
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит

Андрей может покинуть клуб уже этим летом

Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Футбол | 15 июня 2025, 21:30 0
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии

Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке

Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Футбол | 15.06.2025, 16:38
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский футболиста из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ
Футбол | 16.06.2025, 13:04
Украинский футболиста из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ
Украинский футболиста из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Другие виды | 15.06.2025, 22:47
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
Вернидуб велкам)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал принял особое решение по Лунину. Он может уже не возвращаться
Реал принял особое решение по Лунину. Он может уже не возвращаться
15.06.2025, 00:05
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 117
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем