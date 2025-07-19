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Металлист 1925
19.07.2025 16:00 – FT 0 : 0
Бохум
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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 18:56 | Обновлено 19 июля 2025, 19:01
194
0

Разошлись миром. Металлист 1925 провел спарринг с Бохумом

Командам не удалось реализовать свои моменты

19 июля 2025, 18:56 | Обновлено 19 июля 2025, 19:01
194
0
Разошлись миром. Металлист 1925 провел спарринг с Бохумом
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» к старту нового сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В субботу, 19 июля, команда Младена Бартуловича провела пятый контрольный матч.

Соперником стал немецкий «Бохум». Команда в прошлом сезоне заняла последнее место в Бундеслиге и заработала понижение в классе.

По договоренности команды сыграют четыре тайма по 30 минут. Но и за это время ни одна из команд не смогла забить. В итоге пеединок хзавершился со счетом 0:0.

Товарищеский матч. 19 июля. Австрия, Швац, стадион «Зильберштадт Арена»

«Бохум» Германия – «Металлист 1925» Украина – 0:0

«Бохум»: Горн, Штромпф, Кляйне-Бекель, Фогт, Ветьен, Косьцерский, Ленц, Гольтманн, Беро, Сиссоко Ибграгим, Брошинский

«Металлист 1925»: Варакута (Проценко 61), Крупский (Капинус 76), Салюк (Обинайя 91), Шабанов (Снурницин 61), Мартынюк (Король 91), Калюжный (к) (Литвиненко 76), Гаджиев (Ари Моура 61), Антюх (Овусу 76), Калитвинцев (Чурко 61), Панченко (Когут 76), Рашица (Мба 31)

Запас: Мозиль, Коваленко

Предупреждения: Сиссоко Ибрагим 24, Оньека 63, Сиссоко Ибрагима 68 – Ари Моура 107

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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