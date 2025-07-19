Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 16:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Бохум из Германии.

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Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Формат матча на Silberstadt Arena – 4 тайма по 30 минут.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Бохум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча