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Украина. Премьер лига19 июля 2025, 10:23 | Обновлено 19 июля 2025, 10:32
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Металлист 1925 – Бохум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
19 июля 2025, 10:23 | Обновлено 19 июля 2025, 10:32
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
19 июля в 16:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Бохум из Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Формат матча на Silberstadt Arena – 4 тайма по 30 минут.
Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.
Металлист 1925 – Бохум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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