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Товарищеские матчи
Металлист 1925
19.07.2025 16:00 - : -
Бохум
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 10:23 | Обновлено 19 июля 2025, 10:32
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0

Металлист 1925 – Бохум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 июля 2025, 10:23 | Обновлено 19 июля 2025, 10:32
72
0
Металлист 1925 – Бохум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 16:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Бохум из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Формат матча на Silberstadt Arena – 4 тайма по 30 минут.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Бохум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Бохум
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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