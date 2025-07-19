В субботу, 19 июля, состоится товарищеская игра между харьковским «Металлистом 1925» и немецким «Бохумом». По киевскому времени поединок начнется в 16:00.

Металлист 1925

В прошлом сезоне Первой лиги Украины коллектив завоевал 36 баллов за 2 матча и занял 3-е место, получив себе этим право сыграть в стыковых поединках за выход в УПЛ. В переходных играх команда противостояла «Левому Берегу», минимально победила его дома и на выезде и стала участником высшего дивизиона страны на сезон 2025/26. В Кубке Украины клуб вылетел в 1/16 финала после разгромного поражения 4:0 в игре против ровенского «Вереса».

Бохум

За 34 игры чемпионата Германии в прошлом сезоне «Бохум» набрал 25 зачетных пунктов и занял 18-е, последнее место турнирной таблицы. От зоны переходных матчей клуб отстал всего на 4 очка. Также коллектив ужасно выступил в кубке, проиграв поединок 1/32 финала «Регенсбурга», занявшего последнее место второй Бундеслиги в сезоне 2024/25.

Интересные факты

«Бохум» пропустил 67 мячей в прошлом сезоне Бундеслиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд турнира.

В последних 10 официальных играх прошлого сезона «Бохум» одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и еще 6 раз проиграл.

«Металлист 1925» пропустил 10 голов в последних 3 товарищеских встречах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Металлист 1925 Бохум Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку

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