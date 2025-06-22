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Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 21:34 | Обновлено 22 июня 2025, 21:47
1128
0

Эпицентр вышел из отпуска. Первый новичок приехал, ждут еще пять

Команда Сергея Нагорняка вышла из отпустка

22 июня 2025, 21:34 | Обновлено 22 июня 2025, 21:47
1128
0
Эпицентр вышел из отпуска. Первый новичок приехал, ждут еще пять
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Как стало известно Sport.ua, дебютанты УПЛ – футболисты «Эпицентра» – вернулись из отпуска и провели две тренировки на своей базе в Дунаевцах.

«Эпицентр» покинули Максим Процив, Никита Полюлях, Александр Жмуйда – с ними не стали продлевать контракт, а Даниил Кравчук получил статус свободного агента и продолжит карьеру в ЛНЗ.

В расположении «Эпицентра» находится лишь один новичок – нападающий Андрей Борячук из «Металлиста 1925». На следующей неделе на просмотр должны приехать еще 5 потенциальных новичков, все с опытом выступлений в УПЛ.

Ранее сообщалось, что клуб-новичок УПЛ «Эпицентр» может подписать двух бывших игроков «Шахтера» – Андрея Борячука и Игоря Кирюханцева.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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