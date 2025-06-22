Источник: новичок УПЛ может подписать двух бывших игроков Шахтера
«Эпицентр» работает над переходом Андрея Борячука и Игоря Кирюханцева
Футбольный клуб «Эпицентр» пытается улучшить состав перед дебютным сезоном в Украинской Премьер-лиге.
По информации издания Sportarena, два бывший игроков донецкого «Шахтера» Андрей Борячук и Игорь Кирюханцев могут присоединиться к клубу «Эпицентр».
Последние два сезона Андрей выступает за харьковский «Металлист 1925», сыграв всего 52 матча. На счету футболиста 10 голов и семь результативных передач за клуб.
Кирюханцев в течение трех лет играет в составе луганской «Зари». Игорю удалось провести 61 поединок, в которых было забито семь мячей и семь ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский тренер готов дать Андрею игровое время на КЧМ-2025
Поединок состоится 22 июня в 22:00 по Киеву