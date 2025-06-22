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  4. Источник: новичок УПЛ может подписать двух бывших игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 13:41 |
633
0

Источник: новичок УПЛ может подписать двух бывших игроков Шахтера

«Эпицентр» работает над переходом Андрея Борячука и Игоря Кирюханцева

22 июня 2025, 13:41 |
633
0
Источник: новичок УПЛ может подписать двух бывших игроков Шахтера
ФК Шахтер. Андрей Борячук

Футбольный клуб «Эпицентр» пытается улучшить состав перед дебютным сезоном в Украинской Премьер-лиге.

По информации издания Sportarena, два бывший игроков донецкого «Шахтера» Андрей Борячук и Игорь Кирюханцев могут присоединиться к клубу «Эпицентр».

Последние два сезона Андрей выступает за харьковский «Металлист 1925», сыграв всего 52 матча. На счету футболиста 10 голов и семь результативных передач за клуб.

Кирюханцев в течение трех лет играет в составе луганской «Зари». Игорю удалось провести 61 поединок, в которых было забито семь мячей и семь ассистов.

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Андрей Борячук Игорь Кирюханцев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 Заря Луганск
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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