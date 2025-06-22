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Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 12:58 |
1365
1

Стало известно во сколько обойдется ЛНЗ переход лидера Руха

Трансфер игрока «Руха» Романа Дидыка может стать самым дорогим в истории черкасского клуба

22 июня 2025, 12:58 |
1365
1
Стало известно во сколько обойдется ЛНЗ переход лидера Руха
ФК Рух. Роман Дидык

Универсал львовского клуба «Рух» Роман Дидык в ближайшее время может перейти в ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua ЛНЗ придется заплатить около 1 миллиона евро.

Роман Дидык был связан контрактом с «Рухом» до 30 июня 2027 года, в прошлом сезоне провел 28 матчей в УПЛ, стал автором двух забитых мячей.

Кстати, в ЛНЗ продолжат карьеру еще два экс-игрока «Руха»: вратарь Маркиян Бакус и полузащитник Артур Рябов.

Проявляют интерес черкащане и к основному вратарю «Руха» Дмитрию Ледвию, но его переход станет возможен только при условии продажи ЛНЗ в ближайшее время кипера Евгения Кучеренко.

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ подпишет воспитанника «Динамо» из «Кривбасса».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Artem_Ponomar
до Дідика раніше був інтерес від більш іменитих клубів, дивно що головним претендентом зараз є ЛНЗ
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