Стало известно во сколько обойдется ЛНЗ переход лидера Руха

Универсал львовского клуба «Рух» Роман Дидык в ближайшее время может перейти в ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua ЛНЗ придется заплатить около 1 миллиона евро.

Роман Дидык был связан контрактом с «Рухом» до 30 июня 2027 года, в прошлом сезоне провел 28 матчей в УПЛ, стал автором двух забитых мячей.

Кстати, в ЛНЗ продолжат карьеру еще два экс-игрока «Руха»: вратарь Маркиян Бакус и полузащитник Артур Рябов.

Проявляют интерес черкащане и к основному вратарю «Руха» Дмитрию Ледвию, но его переход станет возможен только при условии продажи ЛНЗ в ближайшее время кипера Евгения Кучеренко.

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ подпишет воспитанника «Динамо» из «Кривбасса».